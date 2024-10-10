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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5700-5800п в четверг - Freedom Finance Global
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10 октября 2024 года 15:28
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5700-5800п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5740-5840 пунктов в четверг при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный и прогнозируем повышенную волатильность, - отмечает эксперт. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5740-5840 пунктов (от -0,9% до +0,8% к уровню закрытия среды). Накануне S&P 500 обновил исторический максимум. Психологически важный уровень 5800 пунктов может выступить краткосрочным сопротивлением для бенчмарка. Кроме того, нужно отслеживать восходящую трендовую линию, которая в сентябре ограничила рост рынка. Впрочем, шансы на продолжение позитивной динамики сохраняются, так как индикатор RSI все еще не достиг зоны перекупленности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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