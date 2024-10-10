Прогнозная цена акций ТКС Холдинга - 3969 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" составляет 3969 рублей за штуку, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 9М24 в размере 92,5 руб. на акцию, группа подтвердила намерение перейти к ежеквартальной выплате дивидендов. Учитывая, что компания выплачивает 30% от чистой прибыли, можно оценить, что за 9М компания заработал 83 млрд руб. По итогам 2024 года можно ожидать, что прибыль заметно превысит ориентир менеджмента и составит 108-110 млрд руб. (рост на 35-38% г/г), - отмечает аналитик. - Регулярные выплаты повышают инвестиционную привлекательность холдинга. Теперь это не только "история органического роста", но и эмитент с плавно повышающимися выплатами акционерам. Дивидендная доходность выплаты за девять месяцев составит порядка 3,6%, а за год может составить около 4,8-5%. Ждем, что решение регулярно платить дивиденды поддержит акции, которые сейчас оценены неоправданно низко".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.