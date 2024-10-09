Рынок акций РФ в среду упал ниже 2750п по индексу МосБиржи во главе с Русагро и Ростелекомом, подрос ТКС Холдинг

Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent локально падал ниже $75,5 за баррель) в связи с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в то время как настроения на внешних фондовых площадках вечером улучшились. Индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов во главе с расписками "Русагро" (MOEX: AGRO) (-3,6%) и бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,9%); подросли акции ПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,2%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2748,81 пункта (-1,4%), индекс РТС - 893,19 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составил 96,9483 руб. (+84,04 копейки).

ПАО "Группа "Русагро", находящееся в процессе редомициляции, запустило процесс дробления акций. Как сообщается в материалах компании, новый номинал акции составит 2,5 рубля вместо 30 рублей ранее. Изменение в решение о выпуске акций ПАО вносится во исполнение решения Арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2024 года.

Подешевели также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Совет директоров "Русала" на заседании 8 октября рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд рублей (около 3% капитала) и пришел к выводу, что выкуп может быть выгоден акционерам компании, говорится в сообщении "Русала". Компания начала предварительную оценку проведения buyback для дальнейшего рассмотрения советом директоров. Процесс потребует одобрения со стороны акционеров, кредиторов и регулирующих органов и может занять длительный период времени. "В настоящее время нет уверенности в том, что требуемые одобрения могут быть получены", - уточнил "Русал".

Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% - до 1 трлн 193,2 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 129,3 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации. В сентябре банк заработал 140,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 8,0% выше результата за сентябрь 2023 года (130,2 млрд рублей).

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (+1,2%, до 2558,5 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 24,8 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 25 ноября 2024 года. Группа подтвердила планы в дальнейшем перейти к ежеквартальной выплате дивидендов.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций РФ просел под давлением подешевевшей нефти, индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов, причем рост доходностей на долговом рынке лишь усугубляет ситуацию. На завершение восходящей коррекции и разворот тренда также оказывает влияние неопределенность относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 25 октября. Индекс МосБиржи с начала года и с майских максимумов упал на 11% и 21% соответственно, отметил эксперт.

Динамику лучше рынка показывают "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%) из-за потенциальной переоценки валютной "кубышки", которая влияет на дивидендную базу. В лидерах роста оказались акции "ТКС Холдинга", поскольку совет директоров рекомендовал выплатить 92,5 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года, причем компания сообщила о планах осуществлять ежеквартальные выплаты в будущем. Акции "Аэрофлота" также оказались в "зеленой зоне" после комментариев гендиректора о росте перевозок в 2024 году на 15%, до 55 млн пассажиров.

Просели акции "Русала", несмотря на новости о возможном buyback на 15 млрд рублей. Падение цен на сырье и алюминий, связанное с отсутствием конкретики о новых мерах стимулирования экономики Китая, продолжается. Слабо выглядели и акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,3%) на фоне опубликованного отчета по РСБУ, показавшего убыток компании. Дополнительно СМИ в очередной раз подсветили проблемы угольной отрасли в виде логистических трудностей, слабой ценовой конъюнктуры и проблем с расчетами, отмечает Алексеев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках в среду наблюдаются смешанные настроения с преобладанием небольшой позитивной составляющей. Опасения, связанные с недавним обострением конфликта на Ближнем Востоке, несколько поутихли, и инвесторы переключились на другие темы, в частности, на монетарную политику ведущих центробанков, прежде всего ФРС.

Согласно последним заявлениям представителей американского регулятора, их уверенность в движении инфляции в Штатах к целевому уровню 2% усилилась, однако риски для экономики и рынка труда по-прежнему остаются существенными. Поэтому темпы дальнейшего смягчения ДКП будут зависеть от поступающих статданных. На таком фоне в фокусе внимания рынков на этой неделе будут данные по сентябрьской динамике потребительских цен в США (выйдут в четверг), которые могут скорректировать ожидания в отношении дальнейшей траектории ключевой ставки ФРС. Помимо этого, в предстоящие дни инвесторы будут следить за стартом сезона корпоративной отчетности за III квартал, в начале которого повышенное внимание традиционно привлекут финансовые результаты ведущих американских банков.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике опустился ниже уровня 2800 пунктов и тестирует 50-дневную скользящую среднюю (район 2765 пунктов - ИФ) - в случае ее пробития целью дальнейшего снижения станет отметка 2660 пунктов. В случае же подъема выше 2800 пунктов индекс может предпринять новую попытку достичь сопротивления 2900 пунктов, считает Додонов.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи продолжил снижение и в середине недели сместился к середине диапазона 2700-2800 пунктов. Рубль при этом обновлял минимумы, но в текущих условиях это может лишь сдерживать рынок от более глубокой коррекции.

До заседания ЦБ РФ остается чуть больше двух недель, на нем вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки. Ожидания этого, а также более продолжительного периода жесткой ДКП давят на рыночный сантимент. В этих условиях до конца месяца российский рынок акций может двигаться преимущественно в боковике.

Вечером в среду будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС, это способно оказать влияние на общерыночный риск-аппетит. Но еще больший эффект может дать публикация сентябрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) США в том случае, если данные о темпах роста инфляции будут значимо отличаться от прогноза. В четверг последний день с дивидендами за I полугодие будут торговаться бумаги Novabev Group (MOEX: BELU), "НОВАТЭКа", "Селигдара" (MOEX: SELG). Прогноз по индексу МосБиржи на 10 октября - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, для нефти Brent потенциальные уровни поддержки пролегают в области $74-75 за баррель, которая на прошлой неделе выступала сопротивлением.

"Было бы логично, если бы котировки протестировали эту область на прочность и развернулись в повторное движение вверх. Если говорить о фундаментальных факторах, то рынок, вероятно, "заскучал" в ожидании ответной реакции Израиля и переключил свое внимание с геополитики на экономику. Американский институт нефти отчитался о существенном недельном приросте запасов нефти в США, а Управление энергетической информации резко снизило прогноз средней цены Brent на следующий год - с $84 до $78 за баррель. Обе новости негативны для котировок нефти", - отмечает Рокотянская.

По словам эксперта, три танкера вернулись к якорной стоянке в главном экспортном порту Ирана. На прошлой неделе корабли покинули этот район из-за рисков ответного удара Израиля. В то же время Израиль может нанести ответный удар по Ирану во время праздника Йом-Кипур, то есть 11-12 октября, добавила Рокотянская.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 6,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), однако вечером подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,5-1%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-0,9%). Биржи Южной Кореи в среду были закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Глобальные инвесторы разочарованы заявлениями властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга накануне выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало. Аналитики ждали мер поддержки на триллионы юаней, в том числе в виде выпуска облигаций, но Пекин сообщил лишь об инвестпрограмме на 100 млрд юаней ($14 млрд) на следующий год. На текущий год было выделено в 10 раз больше.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о еще не восстановившихся после пандемии расходах китайцев во время праздничной "Золотой недели".

На нефтяном рынке вечером в среду цены отошли от локальных минимумов (Brent опускалась в среду ниже $75,5 за баррель), нефтетрейдеры оценивают статистику о запасах сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $76,61 за баррель (-0,7% и -4,6% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $73,18 за баррель (-0,5% и -4,6% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей, запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 3,12 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая сообщения о том, что "Хезболла" поддержала усилия Ливана о посредничестве в достижении перемирия с Израилем. Эта информация способствовала снижению нефтяного рынка, существенно поднявшегося за предыдущие дни на опасениях перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну, пишет Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Распадской" (-5,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,2%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (-2,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,5%).

ПАО "Распадская" в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 1,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась на 25% и составила 13,5 млрд рублей. Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

В третьем квартале этого года, согласно подсчетам "Интерфакса" с учетом опубликованных ранее данных за полугодие, падение выручки составило 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,98 млрд рублей. Чистый убыток за III квартал составил 1,3 млрд рублей против прибыли в 439,3 млн рублей годом ранее.

Подорожали бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+2,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,6%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+2,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,17 млрд рублей (из них 9,93 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 6,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,97 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).