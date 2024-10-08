08 октября 2024 года 18:48
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 8 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 43 базисных пункта - до 70,73% от номинала (их доходность опустилась на 6 базисных пунктов, составив 8,81% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 28,59% от номинала (его доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 18,54% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 74,08% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,15% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,45 от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 27,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 3 базисных пункта - до 67,57% от номинала (их доходность осталась на прежнем уровне - 19,95% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,4% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 13,87% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 7 базисных пунктов - до 66,67% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации в США на этой неделе данных об инфляции - потребительской и производственной.
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% относительно предыдущего месяца - до $70,4 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения дефицита до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.
Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.
Опубликовано: /Финмаркет/
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