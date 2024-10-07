Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны. Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.). Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда указывают на то, что Федеральная резервная система не будет снижать процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов в ноябре, полагает главный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник. Между тем главный инвестиционный директор GDS Wealth Management Глен Смит считает, что Федрезерв вообще может взять паузу и отказаться от идеи дальнейшего понижения ставок на следующем заседании.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем, при этом биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздником. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,8%. Он поднимается третьи торги подряд, в том числе благодаря продолжающемуся ослаблению иены, которое увеличивает прибыли японских экспортеров. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:24 МСК вырос на 1,3%, до максимума с начала 2022 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,97 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,6%, до $78,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени всего на 0,01%, до $74,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,9%, до $74,38 за баррель.

По итогам прошедшей недели обе марки набрали 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам. "Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время брифинга Белого дома. Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 октября практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,49 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,53 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,03% и составил 104,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 923,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,63%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,43%) и "РЖД-28" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,36%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,29%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Экспобанк завершил размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-02 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Банк установил величину спреда на уровне 275 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) 7 октября с 11:00 до 15:00 планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001P-07 с привязкой к ключевой ставке. Параметры выпуска пока не раскрываются.

ООО "Транспортная лизинговая компания" 8 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставки 1-12-го ежемесячных купонов установлены на уровне 24,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% - в дату погашения.

ООО "ГазТрансСнаб" (ГТС, Ямало-Ненецкий АО) 10 октября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Размещение продлится 45 дней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки 2-20 купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6%, но не более 28% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 45 дней, 2-19 купонов - 91 день, 20-го купона - 137 дней. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Заем будет размещен по закрытой подписке, предназначен для квалифицированных инвесторов.

АО "Аэрофьюэлз" 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций N1 серии 002P-03. Московская биржа зарегистрировала допэмиссию присвоила ей регистрационный номер основного выпуска. Основной выпуск 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 1,2 млрд рублей был размещен в июле 2024 года. Купоны по выпуску квартальные и переменные. Спред к ключевой ставке ЦБ (действующей на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купона) установлен в размере 3,4% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует 14 октября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003P-09 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ с фиксацией значения ключевой ставки перед началом каждого купонного периода плюс спред. Ориентир спреда - не выше 165 базисных пунктов. Для 1-го купонного периода используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 36-й включительно - значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания отмечает "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте". Выпуск 5-летних облигаций на 500 млн рублей был размещен в июле 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения. Начиная с сентября 2027 года предусмотрена амортизация. РКК начиная с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов, однако спустя пару дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов. В настоящее время в обращении остается три выпуска биржевых облигаций РКК на 1 млрд рублей.