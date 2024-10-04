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04 октября 2024 года 19:35

Рубль в пятницу слегка подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики нефти и перед выходными днями

Москва. 4 октября. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подрос на фоне уверенного повышения цен на нефть и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,4465 руб., что на 1,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,62 копейки, до 94,87 руб./$1, и опустил курс евро на 12,4 копейки, до 104,7424 руб./EUR1.

"После завершения налогового периода (30 сентября) биржевой курс рубля к юаню продолжил плавное ослабление, потеряв 1,4% и завершив неделю вблизи 13,5 руб./юань. Минфин анонсировал объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила, которые составят 3,1 млрд руб./день. Как следствие, чистые продажи валюты ЦБ РФ с 7 октября по 6 ноября возрастут до 5,3 млрд руб./день против 0,2 млрд руб./день ранее. Мы считаем, что это окажет лишь ограниченную поддержку рублю. Полагаем, что в ходе предстоящей недели курс национальной валюты продолжит консолидироваться вблизи достигнутых значений", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 766,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее говорилось, что в январе-июле профицит консолидированного бюджета составлял 1 трлн 14,2 млрд рублей, следовательно, в августе он был исполнен с профицитом 752,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-августе составили 45 трлн 346,9 млрд рублей, расходы - 43 трлн 580,6 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-августе сократился до 27,6 млрд рублей с 1 трлн 98,3 млрд рублей по результатам первых семи месяцев. Следовательно, в августе профицит федерального бюджета сложился в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей, определив положительный результат консолидированного бюджета РФ в этом месяце.

Доходы федерального бюджета за восемь месяцев составили 23 трлн 36,2 млрд рублей, расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей.

Цены на нефть укрепляются на торгах в пятницу на тревожных ожиданиях ответа Израиля на иранскую ракетную атаку.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличились на 1,33%, до $78,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,51%, до $74,81 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подскочила в цене на 5%, WTI - на 5,2%, обе марки обновили максимумы с конца августа. Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали почти на 10%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за сентябрь 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $63,57/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными в начале недели.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель, в июле - $74,01 за баррель, в августе - $72,07 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух: "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 октября упала на 7 базисных пунктов, до 18,28% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц осталась на прежнем уровне - 18,52% годовых, версия на три месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 17,85% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 17,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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