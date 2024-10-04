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04 октября 2024 года 19:29

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз после 3-недельного роста

Рынок акций РФ в начале октября скорректировался вниз после 3-недельного роста, давление на blue chips оказывали ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры. Фактором поддержки вступила подорожавшая нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где наблюдалась эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2750 пунктов, но затем отскочил выше 2800 пунктов.

В период с 30 сентября по 4 октября индекс МосБиржи снизился на 1,9% и составил 2804,62 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и достиг 931,29 пункта. Декабрьский фьючерс на нефти Brent вырос до $78,45 за баррель (+9,7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 94,87 руб./$1 (+2,16 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста в сентябре, внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и стабилизировалась нефть (ноябрьский фьючерс на нефть Brent завершил обращение в районе $72 за баррель). Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2860 пунктов, при этом поддержку индикатору оказало ослабление рубля; локальной поддержкой для акций "Газпрома" (-0,7%) выступили новости о росте тарифов концерна с 2025 года и послаблении НДПИ на газ в 2025-2027 годах.

По итогам сентября индексы РТС и МосБиржи поднялись на 5,5-7,8%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 3,22 рубля.

Просели в понедельник после отсечки дивидендов за I полугодие акции банка "Санкт-Петербург" (-2,5%, до 382,24 рубля; выплаты - 27,26 рубля на акцию).

Индексация регулируемых цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2025 года повышена до 10,3% (тогда как ранее предусматривалось повышение на 8,2%), соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом. При этом в намеченной на середину 2025 года индексации цены на газ для электроэнергетики и ЖКХ поднимутся на 21,3% (эти цены не индексировались с 1 декабря 2023 года, когда цены для остальных категорий промышленности выросли на 10%).

Кроме того, Минфин в приложении к пояснительной записке к бюджету РФ на 2025-2027 гг. заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 г. на 550 млрд руб., в 2026 г. - на 50 млрд руб., что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд руб. Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывали опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Во вторник рынок акций РФ снизился из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, при этом откат смягчила выросшая вечером нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $74 за баррель) на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил день снижением в район 2814 пунктов во главе с бумагами "Магнита" (-5,5%); во "втором эшелоне" раллировали на первых торгах после IPO акции ПАО "Группа Аренадата" (+12,6% к цене размещения).

Подорожали акции "Фосагро" (+2,5%) на новостях об обнулении экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Подешевели акции "Мечела" (-4,5%) из-за того, что Минфин РФ не видит оснований для досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь. В аутсайдерах также оказались акции банков на фоне внесения предложения в Госдуму законопроекта о введении налога на сверхприбыль банков.

Нефть подскочила вверх после сообщений о намерении Ирана атаковать Израиль баллистическими ракетами. В связи с празднованием Дня образования КНР Шанхайская биржа закрыта до 7 октября.

В среду рынок акций РФ также завершил торги распродажами на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей с локальных максимумов нефти (фьючерс на Brent отступил ниже $74 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. Индекс МосБиржи к закрытию торгов упал ниже 2770 пунктов после утреннего роста в район 2840 пунктов, лидировали в снижении акции "Магнита" (-5,9%).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме. "То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Акции "Магнита" продолжили снижение после того, как компания продлила договор РЕПО на 3,8 млн акций, что устранило необходимость выставлять акционерам оферту по средней цене за последние полгода.

Нефть скорректировалась вниз на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти за неделю на 3,89 млн баррелей (эксперты ожидали сокращения резервов). Ранее цена Brent поднималась выше $76 за баррель после ночной атаки Ирана на Израиль, в ходе которой было выпущено порядка 180 ракет. Эксперты отмечают, что конфликт с участием Тегерана может поставить под угрозу экспорт нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% мировых поставок нефти.

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и вновь подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $77 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи утром опускался ниже 2750 пунктов, но к вечеру отскочил выше 2780 пунктов на фоне ослабления рубля; лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (+2,5%) и ПАО "ТКС Холдинг" (+2,3%).

Поддержку акциям банков оказали новости, что Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков.

Нефтяной рынок ожидал ответа Израиля на ракетную атаку Ирана. По сообщениям СМИ, израильские военные рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным. По оценкам некоторых экспертов, Израиль может принять ответные меры против Ирана после завершения праздника Рош ха-Шана в пятницу.

Тем временем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, отмечает Financial Times.

В пятницу рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $78 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке; индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов. Во "втором эшелоне" подросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (+4,2%) на новостях о выкупе пакета компании Промсвязьбанком.

Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО "Смарттехгрупп", СТГ) в рамках оферты на уровне 2,5 руб. за бумагу. ПСБ объявил об оферте в сентябре, он намерен довести долю владения в СТГ до 25%.

В США в пятницу вышла сильная статистика по рынку труда, сократившая опасения по поводу вероятной рецессии: количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на максимальные за полгода 254 тыс. (ожидался рост на 150 тыс.), безработица сократилась до минимальных за три месяца 4,1% с августовских 4,2% (изменений не ожидалось).

Нефть продолжила рост на ожиданиях ответных действий Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана.

В период с 30 сентября по 4 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ЕвроТранс" (-8%), ПАО "Южуралзолото" (-7%), "Норникеля" (-7%); лучше рынка оказались акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+6%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (+4%), ПАО "Группа ЛСР" (+4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может попытаться вернуться к росту на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2780-2850 пунктов, для индекса РТС - 900-970 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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