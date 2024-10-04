Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 4 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились. Исключение составили лишь самые "длинные" отечественные облигации с погашением в 2047 году, которые заметно упали в цене за пять дней.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение в ожидании новых сигналов относительно состояния экономики США и дальнейших планов Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении монетарной политики.

Исходя из фьючерсов на размер базовой процентной ставки ФРС, трейдеры оценивали вероятность ее снижения в ноябре еще на 50 базисных пунктов в 41%. Неделей ранее такого мнения придерживались свыше 50% участников торгов.

После негативного начала недели во вторник котировки US Treasuries смогли немного подрасти в рамках коррекции, в то время как в секторе отечественных евробондов вновь доминировали нейтральные настроения. Глобальные инвесторы оценивали заявления главы Федрезерва, а также публикацию в США новой порции статданных.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что экономика США является сильной и ФРС намерена поддерживать ее в этом состоянии. По словам главы Федрезерва, недавнее решение ЦБ снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов является признаком уверенности в том, что при корректировке денежно-кредитной политики в соответствующем темпе "устойчивость рынка труда может быть сохранена при умеренном экономическом росте и движении инфляции вниз к 2%".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре составил 47,2 пункта, не изменившись по сравнению с августовским значением, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение индекса до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля. Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в августе уменьшилось до минимальных с июня прошлого года 47,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник окончательным данным. Предварительно сообщалось, что сентябрьское значение индекса составило 47 пунктов.

В середине недели активность продавцов на рынке базовых активов вновь возросла на фоне возросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, при этом колебания котировок российских еврооблигаций по-прежнему не выходили за рамки бокового диапазона. Иран 1 октября запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В свою очередь, как сообщили израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, власти Израиля рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным. Президент США Джо Байден также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. При этом он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Снижение цен американских казначейских обязательств 3 октября продолжилось - инвесторы отыгрывали публикацию в США новой порции макроэкономических данных. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 225 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста показателя до 220 тыс.

В свою очередь индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре подскочил до 54,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора обновило максимум с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали лишь умеренное повышение, до 51,7 пункта. Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в сентябре снизилось до 55,2 пункта по сравнению с 55,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI понизился до 54 пунктов против 54,6 пункта в августе.

В последний день недели падение котировок US Treasuries ускорилось под давлением публикации сильных данных по рынку труда США за сентябрь, в то время как сектор отечественных еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии. Сильные показатели рынка труда заметно снизили вероятность того, что Федеральная резервная система пойдет в ноябре на снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов; в лучшем случае ставка будет понижена лишь на 25 базисных пунктов, при этом не исключен вариант, что регулятор на следующем заседании вообще откажется от понижения ставки и возьмет паузу в цикле послабления монетарной политики.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.). Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economcis, прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 140 тыс. и безработицу на уровне 4,2%. Респонденты MarketWatch предполагали повышение на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,62% - до 70,37% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 8,86% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене за пять дней на 0,9% - до 74,07% от номинала (доходность опустилась на 44 базисных пункта и составила 8,15% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 63 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 25% - до 42,65% от номинала (его доходность выросла на 310 базисных пунктов и составила 13,03% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней всего на 0,05%, подешевев до 71,46% от номинала (их доходность выросла на 36 базисных пунктов - до 26,99% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2,9%, до 67,5% от номинала (доходность снизилась на 106 базисных пунктов, составив 19,95% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,4% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, составив 13,85% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась всего на 0,02% - до 66,73% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.