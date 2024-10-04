Котировки нефти могут протестировать уровень $80/барр. на следующей неделе - "Велес Капитал"

Котировки нефти могут протестировать уровень $80 баррель Brent на следующей неделе, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана, - отмечает эксперт в комментарии. - Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать $80/барр., но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет".

Котировки золота, в свою очередь, приостановили рост у очередного психологически важного уровня $2700/унц., в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые, на взгляд Кожуховой, могут мешать достижению следующего важного значения $2800. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше $2630/унц., а среднесрочные - выше $2500/унц., полагает эксперт инвесткомпании.

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