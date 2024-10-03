Рынок акций РФ в четверг превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнонаправленных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $76,8 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,5%) и ПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+2,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2782,39 пункта (+0,6%, минимум дня - 2739,92 пункта), индекс РТС - 922,39 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 октября, составил 95,0262 руб. (+52,08 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ утром опускался ниже 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, но к вечеру отскочил вверх.

Одной из причин ухудшения настроений могли стать опасения по поводу перспектив ДКП ЦБ РФ. Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ до 3,296 трлн рублей (до 1,7% ВВП) с текущих 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП). В свете этого повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ становится более реальным сценарием, полагает эксперт.

В то же время СМИ сообщили, что министерство финансов подготовило отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков, что приободрило инвесторов. В "плюс" вернулись тяжеловесы - акции Сбера и "Газпрома".

В пятницу внимание рынков будет приковано к сентябрьскому отчету по рынку труда США, он важен для понимания дальнейших шагов ФРС в части денежно-кредитной политики. На российском рынке будет последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Делимобиля" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) и НКХП за I полугодие 2024 года. "Как правило, в конце недели покупательская активность снижена. Завершение торгов пятницы выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи будет благоприятным сигналом", - полагает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей нефти, что оказывает поддержку и рынку акций РФ.

В четверг Минфин РФ заявил, что с 7 октября уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 2,6 раза, до 3,1 млрд руб. в день против 8,2 млрд руб. в прошлом месяце. Банк России при этом дополнительно продает валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд руб. в день, что в совокупности приведет к продажам юаней на 5,3 млрд руб. в день.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI протестировали сопротивления $76 и $72,5 за баррель соответственно. Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. В СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потерю поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.

На западных фондовых площадках в четверг преобладала сдержанная фиксация прибыли. Если данные по рынку труда США в пятницу окажутся значительно лучше прогнозов, а напряженность на Ближнем Востоке усилится, краткосрочные продажи в акциях могут получить продолжение. Индексы МосБиржи и РТС во второй половине дня смогли выйти в "плюс", отступив от поддержек 2745 пунктов и 910 пунктов. Российский рынок пытается удержать краткосрочный восходящий тренд и завершить коррекцию, в чем могут помочь более высокие цены на нефть. В целом, однако, напряженность в мировых акциях, в том числе из-за геополитических конфликтов, усиливается, считает Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ завершил основные торги в четверг на мажорной ноте, поддержку индексу оказал новостной поток и восстановление цен на нефть после ряда "вбросов" в СМИ. В лидеры роста вошли бумаги банковского сектора (Сбер, "ТКС Холдинг"), отыгрывающие новостной позитив о том, что Минфин выступает против налога на сверхприбыль банков. Неплохо выглядели застройщики ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,8%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,5%), где из причин роста можно выделить продление семейной ипотеки под 6% до 2030 года, согласно проекту бюджета РФ, отметил эксперт.

Хуже рынка выглядел сектор черной металлургии ("Северсталь", ММК, НЛМК), причинами снижения которого могли стать вышедшие в начале недели данные Росстата о том, что нагрузка на сети РЖД в сентябре сократилась на 6,3%.

Глобально широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки ЦБ РФ, которая на заседании 25 октября вновь может быть повышена, что подтверждают периодические словесные интервенции представителей ЦБ. Обновленный прогноз регулятора будет представлен на ближайшем заседании, которое будет опорным. В пользу сохранения высокой ставки и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета РФ, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита 2024 могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости, отмечает Федосов.

Нефть выросла из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, где наблюдается эскалация конфликта между Ираном и Израилем, заключил представитель УК "Первая".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX и CAC 40 просели на 0,8-1,2%) и в США (индексы к 18:50 мск изменились на 0,04-0,4%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба после встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой заявил о том, что еще рано для дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в сентябре составил 52 пункта по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее, по окончательным данным. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности. Он находится выше данного уровня восьмой месяц подряд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре подскочил до 54,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора обновило максимум с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали лишь умеренное повышение, до 51,7 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены растут на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, участники рынка оценивают риски возможных перебоев поставок топлива.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в четверг составила $76,77 за баррель (+3,9% и +0,5% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $73,0 за баррель (+4,2% и +0,4% в среду).

Трейдеры ожидают ответа Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана. Как сообщают СМИ, израильские военные рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Существуют опасения, что эскалация конфликта в регионе может привести к тому, что Иран заблокирует проход судов через Ормузский пролив или даже атакует инфраструктуру Саудовской Аравии, как в 2019 году, отметил аналитик Panmure Gordon Эшли Келти.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет в четверг наносить ответный удар по Ирану, сообщают американские журналисты.

Некоторые аналитики полагают, что израильские военные могут принять решение об ответных мерах против Ирана после завершения праздника Рош ха-Шана в пятницу.

Тем временем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. баррелей в сутки, отмечает Financial Times.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,5%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+2,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+2,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,3%).

Снизились акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-7,9%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,7%), бумаги ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-5,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4,8%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,67 млрд рублей (из них 13,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,54 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 6,94 млрд рублей на акции "Газпрома").