Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными фондовым рынком в текущий момент, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.

"Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за сентябрь 2024 года. На наш взгляд, в 2024 году Московская биржа по-прежнему способна показать рост комиссионных доходов на 10% г/г и выше (даже с учетом июньских событий). Перспективы роста комиссионных и процентных доходов (в последнем случае на фоне растущей ключевой ставки ЦБ РФ) позволяют рассчитывать на дальнейший рост чистой прибыли по итогам текущего года даже с учетом планируемого ускорения роста расходов в 2024 году, - указывают эксперты в обзоре. - По нашим расчетам, после недавней коррекции рынка акции "Московской биржи" оцениваются с форвардным коэффициентом P/E 2024П на уровне 6x при средних исторических значениях этого мультипликатора 10-11x. Однако с поправкой на текущий уровень процентных ставок бумаги не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд, форвардный earnings yield по акциям составляет около 16,6%, что соответствует уровню текущих доходностей длинных ОФЗ".

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