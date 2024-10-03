Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек"

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $74,8 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, при этом отмечается рост волатильности. Индекс МосБиржи за час торгов несколько раз менял направление движения.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2765,13 пункта (-0,1%, минимум сессии - 2752,04 пункта), индекс РТС - 921,72 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составляет 94,5054 руб. (+1,1473 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,7% "префы").

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов. Текущее снижение на неделе пока вписывается в рамки коррекции после волны роста. Ситуация может значительно ухудшиться, если индекс продолжит снижение и уйдет ниже важной отметки 2700 пунктов. Однако, учитывая рост цен на нефть и ослабление рубля, скорее, вероятна стабилизация ситуации на рынке, полагают эксперты.

Акции "Татнефти" до 7 октября включительно будут торговаться на бирже с дивидендами за I полугодие (38,2 рубля на акцию каждого вида, доходность чуть меньше 6%), напомнили аналитики ПСБ.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в четверг неоднозначный: цены на нефть пытаются развить рост после сдержанного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пока остаются ниже сопротивлений $76 и $72,5 за баррель соответственно. Ожидать развития повышения стоит при стабилизации выше указанных сопротивлений. Ралли на нефтяном рынке, вызванное усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, начинает затухать ввиду сохранения стабильных поставок в регионе, отмечает аналитик.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 2745 пунктов и 920 пунктов. Их пробитие может предвещать движение индикаторов в район 2580 пунктов и 900 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Снижение на рынке на данный момент проходит в рамках коррекции от недавних локальных максимумов, полагает Кожухова.

Нефтяные котировки пока не демонстрируют уверенности в развитии повышения, а доллар вернулся к укреплению, что оказывает дополнительное давление на девальвирующийся рубль. Ситуация на валютном рынке, впрочем, может вернуть интерес к акциям экспортеров и способствует покупкам в обладателе долларовой "кубышки" "Сургутнефтегазе". Компания "Хэдхантер" в четверг проведет День инвестора, подтвердив планы по выплате до конца текущего года специальных дивидендов в размере от 640 до 700 рублей на акцию, напомнила представитель "Велес Капитала".

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в четверг может по инерции продолжить движение вниз, однако поводов для паники нет. Рынок держится в границах восходящего канала - ближайшие поддержки у индекса МосБиржи находятся в районе 2700 пунктов. При этом давление на рынок вновь нарастает: вероятность повышения налогов и еще одного шага ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ негативно сказывается на бумагах.

ОПЕК+ накануне провел плановое заседание, на котором не обсуждалось никаких вопросов, способных повлиять на рынок. Информационный повод возник из-за публикации в Wall Street Journal, в которой утверждалось, что некоторым участникам картеля пригрозили ценой в $50 за баррель в случае несоблюдения квот. В ОПЕК решительно опровергли эту информацию. Вероятность нарушения дисциплины участниками картеля в ближайшем будущем крайне низка, в то время как события на Ближнем Востоке сейчас в гораздо большей степени влияют на цены, подталкивая их к росту, полагают эксперты "БКС МИ".

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что цены на нефть растут третий день подряд вследствие усиления напряженности между Израилем и Ираном. В то же время рынок акций РФ остается под давлением продаж из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России.

"Российский рынок остается под давлением глобальных факторов, таких как ужесточение политики ЦБ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В краткосрочной перспективе ожидается волатильность индексов и давление на акции банков и нефтегазовых компаний. Однако рост цен на нефть может поддержать энергетический сектор, а стабилизация мировой экономики позволит рынку частично восстановить позиции", - считает Кабаков.

В США накануне индексы акций подросли на 0,01-0,1%, трейдеры заняли осторожную позицию на фоне общего спада интереса к риску на мировых рынках из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также продолжают следить за забастовкой портовых работников на Атлантическом побережье США.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что подъем цен на нефть из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовка докеров приведут к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,9-1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,5-0,6%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба после встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой заявил о том, что еще слишком рано для дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в сентябре составил 52 пункта по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее, по окончательным данным. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности. Он находится выше данного уровня восьмой месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $74,82 за баррель (+1,3% и +0,5% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $71,06 за баррель (+1,4% и +0,4% в среду).

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей (эксперты ожидали снижения запасов на 1,43 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,3%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (-3,3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,6%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,8% и +2,1% "префы"), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,48 млрд рублей (из них 2,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,75 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,67 млрд рублей на акции "Газпрома").