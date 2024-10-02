Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США во вторник снизились из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на слабой статистике. При этом падение Nasdaq Composite на 1,5% стало самым существенным примерно за месяц.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 47,2 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленности. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки с апреля. Аналитики прогнозировали повышение индекса до 47,5 пункта.

Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца. Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, сообщило министерство труда. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,711 млн, а не 7,673 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем за 3,5 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 7,655 млн с предварительно заявленного июльского уровня.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в среду вслед за спадом Уолл-стрит накануне, биржи материкового Китая остаются закрытыми до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР. Японский Nikkei 225 по итогам торгов упал на 2,18%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,9%. Накануне торги в стране не проводились из-за Дня вооруженных сил. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 4,8%. Во вторник в связи с праздником торги в Гонконге не проводились. Поддержку рынку продолжают оказывать масштабные стимулы, объявленные властями Китая и его городов, включая меры по улучшению ситуации на рынке недвижимости.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъем утром в среду после существенного роста накануне, вызванного ракетной атакой Ирана против Израиля. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,58 за баррель, что на 1,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2,6%, до $73,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене на 1,45%, до $70,84 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на 2,4%, до $69,83 за баррель.

Накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам. Иран добывает примерно 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объема, отметил замдиректора по исследованиям в CFRA Research Стюарт Гликман. "Если Израиль выведет из строя часть этих мощностей, рынку придется адаптироваться к сокращению свободных мощностей в регионе", - сказал он, добавив, что в худшем сценарии мировой рынок лишится всего этого объема.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 октября снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,326 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,832 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 104,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 923,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Эталон-Финанс-П03" (+0,39%), "Газпром Капитал БО-03" (+0,34%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,83%), "МТС-001P-20" (-0,72%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии 05СУБ номинальным объемом 9 млрд рублей, реализовав 66,67% займа на 6 млрд рублей. Выпуск размещался с 25 сентября, номинал одной бумаги - 10 млн рублей. Ставка полугодовых купонов установлена на уровне 15% годовых до первого call-опциона с исполнением в марте 2030 года. Одновременно с размещением нового выпуска МТС-банк 26 сентября досрочно погасил два выпуска бессрочных субординированных облигаций серий 03СУБ и 04СУБ объемом по 3 млрд рублей каждый. Данные займы были размещены по ставке полугодового купона 18% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" в условиях текущей рыночной конъюнктуры переносит размещение облигаций серии БО-02П-10 со сроком обращения 2,25 года объемом не менее 5 млрд рублей на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на первую декаду октября. Планировалось, что купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда составлял не выше 250 базисных пунктов.

ООО "ВИС финанс" установило ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск на 2,5 млрд рублей в октябре 2020 года по ставке 9% годовых. Ставка текущего купона - 15% годовых. По выпуску 18 октября предстоит оферта. Прием заявок на приобретение - с 9 по 15 октября.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) выкупила по оферте 1 млн 155,805 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 23,12% займа. Выпуск БО-03 объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года сроком на 10 лет. Ставка текущего полугодового купона до следующей оферты в марте 2027 года была установлена в размере 19,5% годовых.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" выкупило по оферте 50 тыс. 845 облигаций серии БО-002P-03 по цене 100% от номинала, или 6,8% эмиссии. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 750 млн рублей в 2023 году. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых, ставки 5-8-го купонов - на уровне 24% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ВЭБ выкупил по оферте 9 млн 770,988 тыс. облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 97,71% займа. Двадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в октябре 2012 года. Ставка полугодового купона перед офертой была установлена на уровне 18,57% годовых до следующей оферты с исполнением 1 апреля 2025 года.

АО "Роснано" выкупило в рамках оферты по соглашению с владельцами 2 млн 279,037 тыс. облигаций 8-й серии по цене 83,35% от номинальной стоимости. Совокупные затраты на приобретение составили 1,899 млрд рублей, досрочно выкуплено 17% от общего количества размещенных ценных бумаг. Компания разместила 9-летний выпуск (с погашением в марте 2028 года) на 13,4 млрд рублей в апреле 2019 года. Купоны по займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ. Ставка текущего 12-го купона с выплатой 31 марта 2025 года - 18,13% годовых, 11-й купон на сумму 968,15 млн рублей компания выплатила 30 сентября. В начале августа "Роснано" выкупило по оферте 99,6% последнего выпуска облигаций без госгарантии серии БО-002Р-02 на сумму 1,395 млрд рублей (номинальный объем эмиссии - 1,68 млрд рублей). После выкупа компания планирует погасить этот выпуск. Данные два выпуска - последние находящиеся в обращении облигации компании.