Рубль к вечеру растерял дневной рост и немного подешевел к юаню, несмотря на активно растущую нефть

Москва. 1 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел, несмотря на активно дорожающую нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,283 руб., что на 4,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 2 октября на 13,6 копейки, до 93,3581 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,33 копейки, до 103,6502 руб./EUR1.

"Рубль в начале торгов вторника предпринял попытку укрепления к юаню на Мосбирже, валютная пара добралась до отметки 13,11 руб. Однако к середине дня российская валюта растеряла достигнутый результат, торгуясь в нейтральном ключе вблизи 13,24 руб./юань. К доллару, по индикаторам срочного рынка, рубль несет умеренные потери, американская валюта продолжила закрепляться выше 93 руб. Поддержка со стороны налогового периода завершилась, курсовая динамика рубля продолжает опираться преимущественно на баланс экспортных и импортных потоков. При этом высокие ставки в экономике и меры валютного контроля сдерживают девальвационный импульс. Сохраняем прогноз ослабления рубля с краткосрочными целями 13,3 руб. за юань и 93,5 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае влияния на экономику РФ новых непредвиденных обстоятельств, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ (со 2 октября займет должность советника председателя Банка России) Кирилл Тремасов.

"Динамика ключевой ставки будет зависеть от складывающейся ситуации в экономике. Наш прогноз содержит траекторию ключевой ставки, но надо понимать, что это траектория, которая соответствует базовому сценарию. Если экономика столкнется с новыми непредвиденными обстоятельствами, то динамика ключевой ставки может быть иной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ставка превысить показатель 2022 года в 20%.

Он напомнил, что по итогам сентябрьского совета директоров, когда ставка выросла до 19%, ЦБ давал сигнал о возможном дальнейшем повышении.

Тремасов также сообщил, что инфляция по итогам 2024 года, вероятнее всего, превысит имеющийся официальный прогноз в 6,5-7%.

"Наша цель - вернуть к 4% по итогам следующего года. Официальный прогноз Банка России - 6,5-7% на конец этого года. Мы обновляем прогноз раз в квартал, ближайший будет опубликован в конце октября. Пока можно сказать, что инфляция, скорее всего, превысит тот официальный прогноз, который есть на сегодняшний день", - сказал он.

Как сообщалось, совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в октябре.

Кроме того, в конце сентября первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов высказал мнение, что ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%. "Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - отметил первый зампред ВТБ.

Наиболее вероятным представляется повышение ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Параметры бюджета на 2025-2027 гг. во многом совпали с ранее просочившимися сведениями. Отметим, что Минфин намеревается увеличить относительно плановых расходы еще в текущем году, перенеся часть расходов, которые бюджет понес бы в следующем. В этой связи дефицит 2024 года увеличится до 3,3 трлн руб. и намного превысит последнюю оценку в 2,1 трлн руб. (1% ВВП). Кроме того, для покрытия растущего дефицита ведомство пересмотрело план заимствований через ОФЗ на 4К24, увеличив его до 2,4 трлн руб., - указывает эксперт в обзоре. - Мы положительно оцениваем бюджет на 2025-2027 гг. ввиду предполагаемого сокращения дефицита. Однако щедрая бюджетная политика в 4К24, будучи проинфляционным фактором, спровоцирует очередное повышение ставки: полагаем, 25 октября перед Банком России встанет выбор между повышением ставки на один или два процентных пункта. Нам на данный момент наиболее вероятным представляется повышение до 20% годовых".

Цены на нефть начали резко расти вечером во вторник на опасениях вмешательства Ирана в конфликт на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подскочили на 3,65%, до $74,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 3,95%, до $70,85 за баррель.

США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме. Тот отметил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями в случае прямых ударов по Израилю.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Цены на нефть Urals в сентябре находились в диапазоне $61,5-61,8 за баррель по сравнению с $68,2-68,4 за баррель по итогам августа, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" находятся на уровнях чуть выше августа - $12,5-12,8 за баррель против $12,3-12,6 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона снизилась на $6,5 за баррель - с $80,7 в августе до $74,26 за баррель по итогам сентября.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

По расчетам "Интерфакса", в сентябре для расчета НДПИ будет взята цена в $63,57 за баррель. По опубликованным Минэкономразвития данным, средний уровень цены нефти Urals за август 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти, составил $72,07/баррель, в июле - $74,01, в июне - $69,58, в мае - $67,37, в апреле - $74,98.

Банк России во вторник, 1 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 239,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 490 млрд рублей и спросе 4 трлн 239,4 млрд рублей) в среднем по ставке 18,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 410 млрд рублей (при лимите 3 трлн 410 млрд рублей и спросе 3 трлн 521,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,9% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 сентября увеличилась на 8 базисных пунктов, до 18,41% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, опустилась на 4 базисных пункта - до 18,55% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и во вторник составила 17,3% годовых относительно предыдущего торгового дня.