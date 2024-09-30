.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в понедельник подрос в паре с юанем на фоне налоговых выплат
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Что нового ждет россиян в октябре
В октябре вступают в силу важные изменения. В частности, вырастут зарплаты бюджетников и военные пенсии. Банки без ограничений смогут продавать только полисы, где по условиям страховки гарантируется возврат практически всех вложений, пишет...
 
Траты регионов на соцполитику растут медленнее инфляции
Темпы роста расходов регионов на социальную политику, национальную экономику и ЖКХ оказались ниже годовой инфляции, следует из доклада ЦБ, который изучили "Известия". За семь месяцев 2024-го в целом все расходы региональных бюджетов выросли по...
 
Минэкономразвития предложило меры для борьбы с нелегальным наймом самозанятых
Власти предусмотрели ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. Они изложены в новом законопроекте Минэкономразвития "О платформенной экономике", пишут "Ведомости". Предполагается, что...
 
30 сентября 2024 года 19:45

Рубль в понедельник подрос в паре с юанем на фоне налоговых выплат

Москва. 30 сентября. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал в рамках спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет налоговых выплат. На понедельник пришелся единый день уплаты налогов в сентябре, когда компании-экспортеры выплатили НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,24 руб., что на 4,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 1 октября на 50,95 копейки, до 93,2221 руб./$1, и поднял курс евро на 70,41 копейки, до 104,1735 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2024 года исполнен с дефицитом 27,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал размер бюджетного дефицита за этот период в размере 331,4 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за восемь месяцев 2024 года составили 23 трлн 36,2 млрд рублей (по оценке Минфина - 23 трлн 28,9 рублей), расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей (23 трлн 360,4 рублей, согласно Минфину).

За семь месяцев дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 98,3 млрд рублей. Таким образом, в августе сложился профицит федерального бюджета в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей.

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы, внесенному в Госдуму в понедельник.

Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Доходы бюджета в 2024 году составят 36,111 трлн рублей, или 18,4% ВВП. Нефтегазовые доходы в 2024 году ожидаются в объеме 11,309 трлн рублей, или 5,8% ВВП, их доля в общем объеме доходов оценивается в 31,3%. В том числе базовые нефтегазовые доходы составят 9,751 трлн рублей, или 5% ВВП, дополнительные - 1,559 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Ненефтегазовые доходы ожидаются в размере 24,801 трлн рублей, или 12,7% ВВП, доля в общем объеме - 68,7%.

Расходы бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 39,407 трлн рублей (20,1% ВВП).

Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2024 года составит 93,8 руб., курс евро 102,7 руб., курс юаня - 12,6 руб., соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Согласно прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 руб. в июле 2026 года, курс евро достигнет 110 рублей в феврале 2026 года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб./$1, в 2025 г. - 96,5 руб./$1, в 2026 г. - 100,0 руб./$1, в 2027 г. - 103,2 руб./$1.

По прогнозу министерства, на конец 2025 года доллар будет стоить 98,7 руб., евро -109,6 руб., на конец 2026 года доллар - 101,1 руб., евро - 112,3 руб., на конец 2027 года доллар - 105,0 руб., евро - 117,2 руб.

Среднегодовой курс евро министерством ожидается в 2024 году на уровне 99,0 руб., в 2025 году - 106,4 руб., в 2026 году - 111,1 руб., в 2027 году - 114,9 руб.

Среднегодовой курс юаня министерством ожидается в 2024 году на уровне 12,4 руб., в 2025 году - 13,0 руб., в 2026 году - 13,7 руб., в 2027 году - 14,4 руб.

"На прошлой неделе рубль продолжил дешеветь по отношению к основным мировым валютам. Наибольшее давление на котировки рубля оказало значительное снижение цен на нефть, влияние которого оказалось более существенным, чем продажа экспортной валютной выручки в ожидании налогового периода в конце сентября. За неделю китайский юань укрепился на 1,23%, достигнув отметки 13,28 руб. Доллар вырос на 0,19%, составив 92,8 руб., а евро прибавил 0,39%, достигнув уровня в 103,6 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"В июле и августе объем экспорта товаров и услуг снижался при устойчивом импорте, что должно было создать предпосылки для ослабления рубля. (. . .) Доля обязательной репатриации валютной выручки снизилась вдвое: c 80% в начале июня до 40% в июле. Сохранение большей части экспортной выручки за российским периметром способно упростить расчеты за импорт и увеличить его, что поддержит ослабление рубля. Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки. Краткосрочную поддержку курсу рубля оказывает налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца. В подобных условиях можно ожидать, что в октябре 2024 года курс доллара США будет в среднем составлять около 93 руб., китайского юаня - 13,2 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть перешли к уверенному росту на вечерних торгах в понедельник.

Стоимость наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $72,33 за баррель, что на 1,1% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,06%, до $68,9 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Кроме того, добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

События на Ближнем Востоке уже давно сидят в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Геополитика - это один из таких ключевых факторов, которые влияют на цену. Но мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и в принципе волатильности мы дальше не наблюдаем. Это уже неоднократно мы проходили. То есть сейчас, мне кажется, фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене", - сказал он в интервью "Аль-Арабия".

Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость нашей экономики от углеводородов снижается, кроме того, заявил Новак. "В целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%", - заметил он.

"Мы переживем любые цены", - сказал вице-премьер РФ, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Он отметил, что разные экономисты "в течение года десять раз меняют свои оценки". "Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы", - добавил Новак.

"В прошлом году наша экономика выросла на 3,9%, выше среднемировых темпов, выше Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста нашей экономики 4,4%. И мы будем все делать для того, чтобы обеспечивать в любой ситуации, при любых условиях рост нашей экономики и улучшение благосостояния жизни наших граждан", - сказал он.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 сентября уменьшилась на 4 базисных пункта, до 18,33% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в понедельник подросла на 1 базисный пункт - до 18,59% годовых, версия на три месяца увеличилась на 10 базисных пунктов, до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов и в понедельник составила 17,28% годовых относительно предыдущего торгового дня.


Опубликовано: /Финмаркет/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 сентября 2024 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю со стабилизации, сентябрь закрыл ростом
Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста в сентябре, внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и стабилизировалась нефть (ноябрьский фьючерс на нефть Brent завершает обращение на отметке $72 за баррель). Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2860 пунктов, при этом поддержку индикатору оказало ослабление рубля; локальной поддержкой для акций "Газпрома" (-0,7%) выступили новости о росте тарифов концерна с 2025 года и послаблении НДПИ на газ в 2025-2027 годах.    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 19:00
Акции Газпрома и НОВАТЭКа остаются привлекательными для покупки - инвестбанк "Синара"
Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" остаются привлекательными для покупки, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4 квартал 2024 года. "Основываясь на фундаментальных факторах, мы считаем "Газпром" и "НОВАТЭК" привлекательными, - пишут аналитики инвестбанка Кирилл Бахтин и Василий...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 18:50
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Исключение составил лишь самый "длинный" выпуск отечественных бондов с погашением в 2047 году, который заметно упал в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 18:32
Роснефть и ЛУКОЙЛ - фавориты нефтяного сектора в 4К24 - инвестбанк "Синара"
"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" останутся фаворитами нефтяного сектора в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4К24 . "Поскольку лишь немногие компании отчитаются за 9М24, корпоративных новостей в 4К24 много не ожидается, и на отношение к бумагам в большей мере...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 18:01
Рост цены акций HeadHunter пока ограничен 4000-4200 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Рост котировок акций МКПАО "Хэдхантер" пока ограничен уровнями 4000-4200 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "На прошлой неделе после паузы из-за перерегистрации стартовали торги акциями HeadHunter. Бумаги смогли закрыть неделю в положительной зоне,...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 17:29
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $70-75/барр. в ближайшие недели - "БКС МИ"
Нефть марки Brent, вероятно, в ближайшие недели по-прежнему будет торговаться в диапазоне $70-75 за баррель, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "В середине прошлой недели нефтяные рынки скорректировались на сообщениях о возможном росте добычи в Саудовской Аравии (мы...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 16:46
Инвестбанка "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НЛМК
Инвестиционный банка "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент в понедельник впервые c 2022 года частично раскрыл производственные показатели. Они в целом соответствуют нашим...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 16:15
Существуют риски снижения цены нефти к $65/барр. - "Велес Капитал"
Котировки нефти марки Brent все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район $65 за баррель, говорится в материале аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Цены на нефть на данный момент остаются под...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:47
S&P 500 в текущий момент сохраняет потенциал роста - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 в текущий момент сохраняет потенциал роста, следующая возможная цель покупателей - уровень 5800 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Внешний фон перед открытием основной сессии 30 сентября смешанный. На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:27
Рубль перешел к повышению в паре с юанем в единый день уплаты налогов
Москва. 30 сентября. Китайский юань развернулся вниз после утреннего повышения и дешевеет на Московской бирже в понедельник днем, рубль перешел к повышению в рамках спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет налоговых выплат. На понедельник приходится единый день уплаты налогов в сентябре, когда компании-экспортеры платят НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:25
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинга с целью 3000 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3000 рублей за штуку на февраль 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Слияние с Росбанком (поможет эмитенту увеличить свою долю на рынке...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:06
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 13,1-13,45 руб. за юань в течение недели - УК "Первая"
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 13,1-13,45 руб. за юань в течение этой недели, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "По итогам прошедшей недели официальный курс доллара США вырос на 0,1% до 92,7 руб., китайского юаня - на 1,3% до 13,2 руб., - отмечает эксперт в...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 14:46
Ослабление оптимизма относительно экономики Китая повысит привлекательность долговых инструментов и золота - "Т-Инвестиции"
Ослабление оптимизма относительно экономики Китая повысит привлекательность долговых инструментов и, возможно, золота, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Пока рынки полны оптимизма относительно оживления экономики Китая, что повышает привлекательность длинных позиций в...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12,1%, стоп-приказ: 107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что акции...    читать дальше
.
30 сентября 2024 года 14:01
Акции ТКС, АЛРОСА и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", "АЛРОСА" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. Эксперт отмечает, курс акций ТКС успешно закрепился выше сопротивления в районе 2600 руб. После этого уровня произошел вполне ожидаемый откат, и...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.