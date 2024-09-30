АКБФ рекомендует покупать акции Московской биржи с целью 330,50 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 330,50 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 49% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Бизнес "Московской биржи" развивается очень активно несмотря на санкционные риски, - пишут эксперты. - Чистая прибыль эмитента по итогам первого полугодия 2024 года увеличилась до 38,8 млрд руб. по сравнению с 26,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 года. Компания обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности с точки зрения сравнительного финансового анализа. С учетом прогнозов Центрального банка, инфляционных ожиданий, а также на фоне оживления внешних финансовых и товарных рынков, вызванного стимулирующими мерами ведущих центральных банков, мы закладываем в обновленные оценки справедливой стоимости компании рост процентных и комиссионных доходов по итогам 2025 года на 55% и 35% соответственно по сравнению с показателями первого полугодия 2024 года".

Данные отчетности "Московской биржи" позволяют аналитикам АКБФ повысить прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года с 14,9 руб./акция до 15,8 руб./акция. Рыночный прогноз, по их данным, составляет около 19 руб./акция.

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