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30 сентября 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром подрос в район 2880п по индексу МосБиржи, лидируют бумаги АФК "Система"

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил восходящий импульс пятницы, поддержку покупателям оказывает улучшение внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $72,5 за баррель) и рост акций в Китае. Индекс МосБиржи поднялся в район 2880 пунктов, лидируют в росте бумаги АФК "Система" (+2,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2877,99 пункта (+0,7%), индекс РТС - 977,89 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. (+30,52 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%, до 45,87 рубля), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акционеры "ММК" одобрили выплату 2,49 руб. на акцию за I полугодие, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", утром в понедельник внешний фон можно назвать нейтральным. У индекса МосБиржи наблюдается вторая попытка преодолеть сопротивление в районе 2900 пунктов. В случае успеха рынок может беспрепятственно достигнуть сильнейшего уровня 3000 пунктов, около которого текущий восходящий тренд, вероятно, возьмет паузу, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи продолжает смотреть в район 3000 пунктов, внешний фон утром в понедельник можно назвать умеренно позитивным, учитывая рост цен на нефть вместе с некоторыми металлами.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступают от района сентябрьских минимумов $68,71 и $65,29 за баррель соответственно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и оптимизма на фондовых рынках Китая. На заседании ОПЕК+ на этой неделе, вероятно, будет подтверждено намерение перенести на декабрь запланированное ранее на октябрь повышение нефтедобычи, что также поддерживает покупки на рынке. Нефтяным котировкам, однако, все еще предстоит восстановить среднесрочный восходящий тренд и вернуть веру в ускорение роста мирового спроса на ресурс, считает аналитик.

В целом сентябрь для российского рынка акций стал месяцем отступления от локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого тона ЦБ РФ. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на постепенное смягчение риторики регулятора в ближайшие месяцы, а также покупают акции под дивиденды, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", позитивная динамика российских фондовых индексов на этой неделе может продолжиться. Несмотря на опасения перед еще одним повышением ключевой ставки ЦБ РФ и рост доходности ОФЗ, оптимизма добавляет стабилизация доходностей "длинных" ОФЗ. Банк России, конечно, может еще раз повысить ключевую ставку в текущем году, тем не менее, за этим решением, с высокой вероятностью, последует пауза в действиях регулятора, что, в свою очередь, является благоприятным сценарием для рынка акций.

Также эксперты компании "Цифра брокер" обратили внимание на сообщение агентства Bloomberg на прошлой неделе о признаках замедления экономического роста РФ на фоне охлаждения внутреннего спроса в экономике, причем эксперты опирались на анализ резюме обсуждения ключевой ставки Банком России на сентябрьском заседании. В резюме отмечается устойчивость инфляционного давления, что в сочетании с охлаждением внутреннего спроса влечет риски стагфляции в экономике, полагают эксперты Bloomberg.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов.

"Предыдущие три недели российский рынок акций начинал ростом. Учитывая восстановление роста цен на нефть и цветные металлы, сегодня ждем подъема индекса МосБиржи", - считает аналитик.

Для акций "Газпрома" (142 рубля) возможным максимумом на данный момент выступает уровень 145 рублей, который преодолеть будет проблематично, полагает Головинов. На фоне продолжающегося роста мировых цен на алюминий седьмую сессию подряд дорожают акции "Русала" (за это время они выросли на 12%), отметил он.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,4%: просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,4%), при этом обновил максимум Dow Jones (+0,3%, до 42313 пунктов). Инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и новости компаний.

По данным Минторга США, индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 2,1%, китайский Shanghai Composite взлетел на 8,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничного уровня 50 пунктов пятый месяц подряд.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце понизился до минимальных с декабря 2022 года 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе. Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,4 пункта (максимум с июня) по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабном стимулировании экономики КНР, объявленном на прошлой неделе.

Список лидеров роста в составе индекса Hang Seng возглавили бумаги Alibaba (SPB: BABA), взлетевшие в понедельник более чем на 30%.

Экономика Великобритании во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Предварительные данные указывали на подъем на 0,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после снижения на прошлой неделе, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $72,49 за баррель (+0,7% и +0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $68,56 за баррель (+0,6% и +0,8% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке.

В ливанской группировке "Хезболла" в субботу подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы, сообщили западные СМИ. Ранее израильские военные заявили, что ликвидировали Насраллу во время ударов в пятницу по южному пригороду Бейрута.

В понедельник утром Израиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство Associated Press. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

События на Ближнем Востоке уже давно "сидят" в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,13 млрд рублей (из них 3,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,85 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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