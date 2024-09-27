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27 сентября 2024 года 19:05

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 27 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации России с погашением в 2042 году, которые продемонстрировали заметный ценовой рост и соответственно существенное сужение спреда к US Treasuries.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали плавное снижение - глобальные инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы США.

Кристофер Уоллер, член совета управляющих Федрезерва, выразил готовность поддержать более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей США. С другой стороны, если данные окажутся благоприятными, Уоллер допускает возможность более умеренного снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем в ноябре заседании. Тем временем Мишель Боумен, коллега Уоллера, проголосовавшая на прошлом заседании за снижение ставки всего на 25 базисных пунктов, отметила сохранение инфляционного давления, что является повышательным риском для темпов роста потребительских цен.

В свою очередь Минфин РФ в соответствии с указом президента России от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило министерство. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

После локальной передышки, отмечавшейся во вторник, снижение цен US Treasuries возобновилось в середине недели, в то время как котировки отечественных евробондов продолжили колебаться в боковом диапазоне.

Доходность 10-летних американских гособлигаций 25 сентября выросла, обновив максимум с начала месяца. Трейдеры находились в ожидании августовского индекса расходов на личное потребление (PCE), публикация которого была запланирована на пятницу. Федеральная резервная система обращает особое внимание на этот индикатор при оценке инфляционных рисков. Участники рынка оценивали вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится 7 ноября, в 58% по сравнению с 37% неделю назад, согласно CME FedWatch.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня, по данным опросов Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 104 пунктов.

Продажи новых домов в США в августе упали на максимальные с мая 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны 25 сентября. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 751 тыс. новостроек, а не 739 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 700 тыс. с прежде объявленного июльского уровня. Августовские продажи новостроек были на 9,8% выше, чем в том же месяце 2023 года. Медианная цена нового дома в США в августе составляла $420,6 тыс. по сравнению с $440,9 тыс. год назад и $429 тыс. в июле этого года.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений US Treasuries. Инвесторы оценивали новую порцию опубликованных макроэкономических данных и ждали выступлений представителей американского центробанка на конференции по рынку казначейских облигаций США.

Министерство торговли США подтвердило оценку роста экономики страны во II квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка. Между тем отчет Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных за 4 месяца 218 тыс.

В четверг рынок также следил за конференцией по рынку казначейских облигаций США, где должны были выступить представители Федеральной резервной системы. Председатель ФРС Джером Пауэлл, открывший конференцию, не говорил об экономике или денежно-кредитной политике в своем вступительном слове. Рынок ждал от руководителей американского ЦБ дополнительных сигналов относительно их планов по смягчению денежно-кредитной политики.

В последний день недели котировки американских гособлигаций развернулись вверх и смогли практически полностью отыграть снижение предыдущих дней, вернувшись к уровням недельной давности. При этом сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорилось в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев также увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%. В июле доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,5%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,73% - до 70,81% от номинала (их доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 8,78% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене за пять дней на 9,8% - до 73,41% от номинала (доходность упала на 95 базисных пунктов и составила 8,58% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 98 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 0,47% - до 56,96% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 9,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 0,45%, подешевев до 71,48% от номинала (их доходность выросла на 65 базисных пунктов - до 26,62% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,37%, до 65,59% от номинала (доходность не изменилась, составив 21% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели всего на 0,05% - до 67,4% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 13,79% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,06% - до 66,76% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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