Рынок акций РФ утром консолидируется у 2830п по индексу МосБиржи, упали бумаги АМЗ и Ростелекома после отсечки дивидендов

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил консолидацию при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подрос к $71,8 за баррель), но и желания игроков сократить риски перед выходными. Индекс МосБиржи консолидируется в районе 2830 пунктов, во "втором эшелоне" обвалились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-31,1%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2832,38 пункта (+0,1%), индекс РТС - 965,57 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 сентября, составляет 92,4074 руб. (+1,94 копейки).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,5% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", прогноз роста в сентябре реализовался в полной мере, и есть вероятность, что в октябре растущая тенденция продолжится. Тем не менее, торговля будет проходить при повышенной волатильности, поскольку 25 октября ЦБ РФ проведет очередное заседание, где будет приниматься решение по ключевой ставке. Немаловажной будет и риторика регулятора.

"По нашим оценкам, во втором квартале 2025 года монетарная политика регулятора может начать смягчаться. На годовом горизонте справедливый фундаментальный уровень для индекса МосБиржи мы видим на отметке 3400 пунктов", - полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, локальные снижения рынка акций РФ наталкиваются на довольно уверенный спрос инвесторов, поэтому складывается впечатление, что рынок будет снимать перекупленность не нисходящей коррекцией, а боковиком.

О силе покупателей говорит и тот факт, что инвесторы проигнорировали накануне 3%-ное снижение нефти. Нефть упала сразу на двух факторах: Саудовская Аравия готова отказаться от задирания цен к уровню $100 за баррель (который, по оценкам МВФ, необходим для баланса бюджета страны), а на Ближнем Востоке может быть достигнуто соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном (тем самым, из стоимости нефти ушла часть премии за геополитические риски), полагает Антонов.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу с декабря, чтобы не терять свою долю на мировом рынке. "Мы не думаем, что Саудовская Аравия выйдет за рамки квот ОПЕК+, тем самым развалив расширенный картель. В противном случае можно будет увидеть стоимость барреля где-нибудь в районе $40", - считает эксперт.

В целом новости носят больше эмоциональный, а потому и кратковременный характер, полагает Антонов.

Поддержкой акциям "Газпрома" на неделе выступили слухи, что российские власти готовятся снизить налоговый "пресс" на компанию, что спровоцировало разговоры о дивидендах. Но чтобы дивиденды были "нормальными", "Газпрому", скорее всего, придется увеличить объем долга, что негативно скажется в будущем. В целом тема дивидендов сейчас выглядит малоинтересной в свете высокой безрисковой доходности. Однако поспособствовать дальнейшему спекулятивному росту бумаги она может, считает Антонов.

"Однако мы советуем больше внимания уделять банкам, прежде всего Сберу и ТКС. В августе примерно треть прибыли банковского сектора была получена за счет переоценки валютной позиции в результате падения курса рубля к доллару и евро, а также ослабления юаня к доллару. Так что опять ждем "бумажной" прибыли банков по валюте", - говорит представитель компании "Алор Брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на рынке акций РФ в конце недели решили выдержать паузу в покупках. Оперативные статданные за сентябрь указывают на существенный общий рост кредитования и очень быстрый рост корпоративного кредитования. Банк России не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре.

Нефть Brent подешевела на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия придерживается решения ОПЕК+ увеличить добычу с 1 декабря и снизить неофициальную целевую цену на нефть в $100 за баррель, чтобы вернуть долю рынка. Несмотря на то, что золото почти каждый день обновляет исторические максимумы, котировки акций российских золотодобывающих компаний пока не могут похвастаться таким же уверенным ростом, отмечают эксперты.

Акции "Газпрома" замерли в ожидании свежих драйверов. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение по отмене НДПИ "Газпрома" пока не принято, оно будет привязано к закону о бюджете на следующую трехлетку. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также сообщил, что отмена надбавки НДПИ "Газпрома" обсуждается в правительстве, но решения пока нет. В текущей ситуации рост капитальных затрат выглядит более вероятным сценарием для компании, нежели выплата дивидендов, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть повышаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются стабилизироваться и удержаться выше сентябрьских минимумов $68,71 и $65,29 за баррель соответственно. ОПЕК+, официальная встреча которой назначена на следующую неделю, объявила о намерении перенести на декабрь запланированное ранее на октябрь повышение нефтедобычи. Решение организации должно стабилизировать цены, однако на рынке все еще преобладают среднесрочные нисходящие риски.

Рынок акций РФ утром пытается развить восходящее движение на фоне сохранения оптимизма на зарубежных площадках, а также попыток восстановления цен на нефть. Котировки многих металлов при этом находятся в стадии сдержанной нисходящей коррекции. С дивидендными "гэпами" в пятницу открылись торги акциями "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), в то время как бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) последний день торгуются с дивидендами, дающими доходность 7% по обыкновенным акциям. На неделе в целом российский рынок попытался развить рост, но проявил неуверенность у очередного сопротивления 2900 пунктов по индексу МосБиржи, которое является важным для среднесрочных позиций. В РФ начинается закрытие промежуточных дивидендных реестров, что до середины октября может выступать локальным негативом для общерыночной динамики, полагает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,6%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX выросли на 0,2-0,3%, CAC 40 просел на 0,1%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,5%).

Народный банк Китая с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда цены выросли на 2,2%. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 1,9%.

Внимание трейдеров теперь направлено на отчет о доходах и расходах американцев за август, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Минторг США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 МСК.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться, но завершают неделю ощутимым снижением из-за ожиданий роста мирового предложения сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $71,79 за баррель (+0,3% и -2,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $67,84 за баррель (+0,3% и -2,9% в четверг).

На этой неделе Brent потеряла 4%, WTI - 4,7%.

Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем, власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

Трейдеры также следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган, однако, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Мостотреста (+5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,5%).

Акции ПАО "Ашинский металлургический завод" упали до 108,34 рубля (-31,1%), минимум сделок составил 78,52 рубля (-50%). В середине сентября акционеры АМЗ утвердили дивиденды за I полугодие в 77 руб. на акцию, ранее компания не платила дивиденды более 20 лет. На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет.

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,6%), и просели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Группа Черкизово" (-2,2%).

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение Ростехнадзора о приостановке на 90 суток добычи на карьерах "Южуралзолота" на Урале. Как говорится в материалах суда, в отмене решения Ростехнадзора золотодобытчику отказано.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,7 млрд рублей (из них 1,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 1,12 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 965,75 млн рублей на акции "Норникеля").