Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг на позитивных статданных, S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум. Министерство торговли США подтвердило оценку роста экономики страны во II квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка. Между тем, отчет Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных за 4 месяца 218 тыс.

Внимание трейдеров теперь направлено на отчет о доходах и расходах американцев за август, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Минторг США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 мск.

Информация о новых экономических стимулах в Китае поддержала позитивный настрой рынка - инвесторы надеются, что принимаемые в КНР меры будут иметь благоприятные последствия для мировой экономики. Народный банк Китая с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд). Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только южнокорейский рынок акций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК подскочил на 2,7%. Гонконгский Hang Seng взлетел на 2,4% и достиг максимума за четыре месяца. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов повысилось на 2,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%. Вместе с тем южнокорейский Kospi к 8:27 МСК опустился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть слегка подрастают на торгах в пятницу, но завершают неделю существенным падением в связи с ожиданиями роста предложения на рынке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,68 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 2,5%, до $71,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,12%, до $67,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,9%, до $67,67 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла 4,2%, WTI - 4,9%. Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Кроме того, власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу. Трейдеры также следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган, однако, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 сентября выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,229 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,039 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,02% и составил 104,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 922,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром капитал БО-03" (+0,32%), "Европлан-001Р-03" (MOEX: LEAS) (+0,22%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,51%), "АФК Система-001Р-07" (-0,4%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" завершила размещение выпуска 10-летних облигаций серии ПБО-002Р-43 с колл-опционом через 5 лет объемом 50 млрд рублей. Ставка квартальных купонов определяется как значение RUONIA на 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, публикуемой на официальном сайте Банка России, увеличенное на спред. Банк установил размер спреда к RUONIA на уровне 1,4% годовых.

ООО "Соби-лизинг" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-05 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,45% выпуска на 82,352 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 30 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,2% от номинала будет погашаться ежемесячно начиная со 2-го купона.

ООО "СОПФ "ДОМ.РФ" (прежнее наименование "СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций объемом 30 млрд рублей на уровне 1,3% годовых. По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 26 сентября. Техразмещение запланировано на 27 сентября.

ООО "РегионСпецТранс" 30 сентября начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 23,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опционы) в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Лизинговая компания "Бизнес альянс" 1 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24% годовых, что соответствует доходности к оферте 26,83% годовых. Купоны ежемесячные, put-оферта предусмотрена через 2 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установили ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-33R объемом 25 млрд рублей на уровне 19,74% годовых. Купоны будут переменными, ежемесячными. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред. Компания установила размер спреда на уровне 130 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 26 сентября. Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует в первой половине октября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003P-09 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ с фиксацией значения ключевой ставки перед началом каждого купонного периода плюс спред. Ориентир спреда - не выше 165 базисных пунктов. Для 1-го купонного периода используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 36-й включительно: значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 12% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 100 млрд рублей в октябре 2017 года по ставке 8,6% годовых. Ставка текущего купона - 13,1% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-03 и ставку 17-18-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 20% годовых. Оба десятилетних выпуска объемом по 3 млрд рублей каждый были размещены в октябре 2015 и 2016 годов. По облигациям обеих серий 8 октября предстоит исполнение оферты.

АО "Росгео" смогло исполнить обязательства по выплате купонов облигаций двух серий, однако допустило технический дефолт при погашении номинальной стоимости облигаций 1-й серии на сумму 6 млрд рублей. Причина неисполнения - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций. Размер исполненных обязательств по 6-му купону классических бумаг 1-й серии составил 269,3 млн рублей. Кроме того, компания выплатила 102,42 млн рублей по 10-му купону биржевых облигаций серии 001Р-02. В обращении находится два выпуска облигаций "Росгео": 3-летний классический выпуск облигаций 1-й серии на 6 млрд рублей с погашением 26 сентября 2024 года и ставкой полугодового купона 9% годовых и выпуск биржевых бондов на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года и переменными купонами (с привязкой к ключевой ставке ЦБ).