Рубль в четверг опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 26 сентября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне активно дешевеющей нефти. При этом в первой половине сессии рубль демонстрировал позитивную динамику благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября.

Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября, когда им предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,176 руб., что на 2,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 27 сентября на 1,94 копейки, до 92,4074 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,27 копейки, до 103,1931 руб./EUR1.

"Рубль продолжает терять позиции; ослабление к доллару США за неполный месяц составило около 3%, а юаню более 12%. В июле и августе объем экспорта товаров и услуг снижался при устойчивом импорте, что должно было создать предпосылки для ослабления рубля. Объем импорта при этом стабилен. (. . .) Доля обязательной репатриации валютной выручки снизилась вдвое: c 80% в начале июня до 40% в июле. Сохранение большей части экспортной выручки за российским периметром способно упростить расчеты за импорт и увеличить его, что поддержит ослабления рубля. Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки. Краткосрочную поддержку курсу рубля может оказать налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - сказала Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 23 сентября составил 0,24%, с начала года - 5,52%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 сентября на уровне 8,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Перспектива повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых на заседании 25 октября 2024 года все еще высока, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"ЦБ РФ опубликовал в среду полные сентябрьские данные по опросу агентства "инФОМ". Индекс потребительских настроений за месяц вырос лишь на 0,2п - до 105,2 пункта. Тем не менее это был первое увеличение показателя с марта. Данные опроса также показали дальнейшее усиление сберегательных настроений - доля населения, считающего, что сейчас свободные средства лучше направить на покупку товаров, а не на сбережения, снизилась до минимума с декабря, - отмечают эксперты в обзоре. Недельные данные Росстата показали замедление инфляции с 0,10% н/н до 0,06% н/н. В годовом выражении темпы роста цен снизились с 8,7% г/г до 8,6% г/г. В первую очередь такая динамика объяснялась удешевлением услуг на 0,21% н/н на фоне снизившихся на 2,69% н/н цен на перелеты. В результате характер замедления инфляции в РФ пока нельзя назвать устойчивым, и перспективы повышения ключевой ставки до 20% годовых на заседании 25 октября все еще видятся высокими", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург".

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания 25 октября 2024 года высока, говорится в аналитическом материале руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

"Пока нет полной уверенности в том, что даже повысив ключевую ставку в октябре, ЦБ при этом сразу откажется от направленного сигнала на возможность ее дальнейшего повышения. Октябрьское заседание станет "опорным", на нем будут пересмотрены макропрогнозы и прогноз средней ключевой ставки. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не ранее 1П25, при этом, если ЦБ сохранит оценку развития экономики в рамках своего базового сценария, средняя ключевая ставка в 2025 году снизится с 17%+ в 2024 году до 14-16%, и к концу 2025 года может снизиться до 12-13% годовых, - пишет эксперт в обзоре. - Если же регулятор перейдет к парадигме развития экономики по проинфляционному сценарию (в соответствии с проектом ОНДКП), то средняя ключевая ставка в 2025 году (16-18%) может остаться на уровне или даже выше средней ключевой ставки 2024 года, а основной этап смягчения денежно-кредитной политики придется лишь на 2026 год", отмечает эксперт "Финама".

Цены на нефть снижаются в четверг на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.

Спаду на рынке также способствуют новости из Ливии. Власти западной и восточной частей страны согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из Ливии. Администрация восточной части страны пообещала быстро восстановить остановленную добычу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $72,06 за баррель, что на 1,86% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,05%, до $68,25 за баррель.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи.

Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники газеты.

Все страны-участницы сделки ОПЕК+ на сегодняшний день исполняют свои обязательства в полном объеме, тем временем, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"В целом все страны выполняют свои обязательства по соглашению. Мы смотрим, мониторим ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения", - сказал он.

Новак отметил, что сейчас ОПЕК+ не обсуждает какие-либо новые изменения в параметрах сделки после того, как решила отсрочить начало восстановления добычи нефти после добровольных сокращений рядом стран альянса.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 сентября уменьшилась на 12 базисных пунктов, до 18,35% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг, напротив, повысилась на 1 базисный пункт, до 18,58% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,62% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и составила 17,22% годовых относительно предыдущего торгового дня.