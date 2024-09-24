Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 24 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,32% от номинала (доходность - 8,7% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,94% от номинала (их доходность также не изменилась и составила 8,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 56,69% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 9,96% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 16 базисных пунктов - до 71,66% от номинала (доходность увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 26,21% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 65,35% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,04% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день также на 1 базисный пункт - до 67,32% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 13,77% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики - глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованных макроэкономических данных и ждут новых публикаций относительно состояния американской экономики.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня, по данным опросов Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 104 пунктов.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.