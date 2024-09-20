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Рынок акций РФ утром поднялся к 2780п по индексу МосБиржи, лидируют "ВК" и "Полюс"

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры после решения Федрезерва США снизить ставку, сдерживающим фактором для "быков" выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов, лидируют в росте акции "ВК" и ПАО "Полюс"; во "втором эшелоне" продолжился подъем бумаг ПАО "Евротранс" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2777,1 пункта (+0,7%), индекс РТС - 943,78 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. (+1,025 рубля).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,2%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов, поддержкой вновь может выступить подросшая на неделе нефть.

Индекс МосБиржи накануне смог удержаться выше 2750 пунктов. Лучший результат показали бумаги "Норникеля" на фоне взлетевших цен на палладий. Помимо этого, сказалось также сильное падение акций ГМК ранее (они снижались с небольшими перерывами 10 месяцев подряд), отмечает аналитик. Сохраняется спрос на акции золотодобытчиков благодаря ценам на золото, которые превысили $2600 за унцию. Бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,8%) и "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (+0,3%) в пятницу включены в состав основного индекса МосБиржи, благодаря чему общий объем торгов должен заметно увеличиться, полагает Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", нисходящий тренд на рынке акций РФ завершен, индекс МосБиржи превысил верхнюю границу нисходящего канала. Также стоит отметить, что рынок демонстрирует рост под давлением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и возможных геополитических рисков, что, вероятно, говорит о возможном исчезновении навеса со стороны "недружественных" нерезидентов, полагают эксперты.

Директор "Евротранса" (+8,1%) сообщил о планах выплатить дивиденды в размере 8-10 рублей на акцию за III квартал и 15 рублей на акцию за IV квартал 2024 года. Суммарная дивидендная доходность в таком случае может составить 22,5% - самый высокий показатель в отрасли, что подогревает позитивный взгляд на акции компании, отмечают аналитики "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу несколько ухудшился: цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стабилизировались после ралли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются у важных краткосрочных сопротивлений $74,5 и $71,1 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и ждут новых обнадеживающих сигналов для развития отскока вверх к $81 и $77 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержка ценам в ближайшие сессии может прийти от сохранения оптимизма на рынках акций. В то же время в среднесрочном периоде актуальными остаются страхи более ограниченного спроса, полагает аналитик.

Рынок акций РФ пока не демонстрирует достаточной уверенности для перехода к среднесрочному восходящему тренду. Лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков на фоне обновления максимумов ценами на драгметалл (выше $2630 за унцию). Акции "Яндекса", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%) и "Диасофта" (MOEX: DIAS) (+1,1%) в пятницу торгуются без дивидендов. За рубежом в пятницу не ожидается важных макроэкономических событий, что может способствовать сдержанной фиксации прибыли после ралли вслед за подведением итогов заседания ФРС, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне всплеску волатильности рынок акций был обязан экспирации квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары. Сдерживающим рост рынка акций фактором остается слабая конъюнктура в сегменте суверенного долга - индекс RGBI в четверг в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца российская валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей.

В пятницу из базы расчета индексов МосБиржи и РТС исключены акции "Сегежи Групп" (+1,6%) и добавлены акции "Яндекса" и "Группы Астра". Это может оказать еще большее давление на бумаги лесопромышленного холдинга "Сегежа" (MOEX: SGZH) с учетом проблем в отрасли и высокой долговой нагрузки холдинга, но может поддержать котировки акций "новичков" из ИТ-сектора в составе индексов, заключили аналитики "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 1,3-2,5%, причем обновили максимумы Dow Jones (+1,3%) и S&P 500 (+1,7%) на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая в среду снизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет сокращена ставка - на 25 б.п. или на 50 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что американский ЦБ в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что Федрезерв перешел на такой шаг, отметил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п., а в следующем году - на 100 б.п.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,02-0,1%).

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Эксперты также не прогнозировали изменений, по данным Japan Times.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,8%, что является максимумом с февраля, после увеличения на 2,7% в июле. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - на уровне 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов. Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением ФРС США.

Розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 1% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,4%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо проседают после активного роста днем ранее.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $74,66 за баррель (-0,3% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $71,81 за баррель (-0,4% и +1,5% в четверг).

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки ФРС. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Евротранс" (+8,1%, до 143,65 рубля - максимум с 9 июля). Компания рассчитывает по итогам III квартала выплатить промежуточные дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

Согласно прогнозу компании, по итогам 2024 года выручка составит 148 млрд рублей, EBITDA - 14,2 млрд рублей, а чистая прибыль - 6 млрд рублей.

"Если говорить о дивидендах, то уже выплачено 2,5 рубля за первый квартал. 4,32 рубля - это то, что рекомендовано за второй квартал и подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября, и, очевидно, мы это с вами утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне 8-10 рублей (на акцию) и плюс 15 рублей по итогам года. Вот таким нарастающим темпом - примерно 30 рублей дивидендная доходность за 2024 год - то, что мы прогнозируем на текущий момент. Такой консервативный, осторожный прогноз", - сказал Алексеенков.

Также выросли бумаги "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+5,2%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+4,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+3,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,8%).

Просели после отсечки дивидендов акции "ФосАгро" (-1%), "Яндекса" (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,84 млрд рублей (из них 1,27 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 792,35 млн рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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