Рубль в четверг обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем, к вечеру сумел выйти в плюс, отыграв эти потери

Москва. 19 сентября. Китайский юань развернулся вниз после того, как ранее в ходе торгов обновил максимум с октября прошлого года, и немного подешевел на Московской бирже по итогам четверга. Рубль укрепился по итогам волатильных торгов на фоне активно дорожающей нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,967 руб., что на 3,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,1835 руб. впервые с 20 октября 2023 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 сентября на 1,025 рубля, до 92,6962 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,21 рубля, до 103,249 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10% после инфляции в 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), сообщил в среду уже после закрытия торгов Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 16 сентября составил 0,18%, с начала года - 5,46%.

Из данных за 16 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 16 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,94% с 8,97% на 9 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,74% с 8,85% на 9 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что рост в сентябре 2023 года носил неравномерный характер и сильно ускорился во второй половине месяца.

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции: с 4,3-4,8% до 6,5-7% в 2024 году и с 4% до 4-4,5% в 2025 году. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

"В четверг на валютном рынке обороты торгов и волатильность курса рубля были высокие. Ключевая ставка Банка России и продажа валюты экспортерами пока не помогают рублю, он снижается. По отношению к китайской валюте днем рубль дешевел на 1,4% - до 13,18 за юань. Дальнейшего ослабления национальной валюты в ближайшие дни не ожидаю. Американский регулятор начал цикл смягчения монетарной политики. Вчера он понизил ставку сразу на 50 базисных пунктов (с 5,25-5,5% до 4,75-5%). Это решение ожидали большинство аналитиков. Ставку не меняли с лета 2023 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"На валютном рынке рубль в первой половине дня продолжал терять позиции в паре с юанем. Накануне китайская валюта так и не успела протестировать отметку в 13 руб., и сегодня уже с открытия юань закрепился выше данного уровня. До окончания первой половины дня биржевой курс китайской валюты поднимался до уровня 13,18 руб., обновив таким образом максимум с октября 2023 г. Однако удержаться на занятых позициях юаню не удалось, и ближе к вечеру он вновь торговался ниже 13 руб. Полагаем, что в ближайшие дни китайская валюта продолжит попытки подняться выше уровня в 13 руб., хотя полноценного закрепления CNY выше указанной отметки мы пока не ожидаем. Скорую поддержку рублю должны оказать предстоящие налоговые платежи. Кроме того, все более заметным позитивом для рубля выступает наметившийся разворот вверх котировок нефти, который был усилен решением ФРС понизить ставки. Хотя фактическую поддержку от притока валютной выручки рубль получит лишь с лагом в несколько месяцев, рост на нефтяном рынке (в случае его сохранения) инвесторы попытаются отыграть уже сейчас", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть дорожает в четверг на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках после резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Накануне американский ЦБ опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и дал понять, что планирует уменьшить ее еще на 50 б.п. до конца текущего года. Смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом ослабляет опасения возможного спада в экономике США и снижения спроса на энергоносители.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $74,89 за баррель, что на 1,7% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,86%, до $72,22 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант накануне заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

Это создает угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке, в том числе вовлечения в него Ирана, который входит в ОПЕК.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 сентября упала на 14 базисных пунктов - до 18,51% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно среды на 3 базисных пункта, до 18,45% годовых, версия на три месяца увеличилась также на 3 базисных пункта, до 17,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в четверг составила 17,07% годовых.