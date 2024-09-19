19 сентября 2024 года 18:53
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 19 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,34% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,69% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 66,85% от номинала (доходность - 9,53% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 5 базисных пунктов - до 56,7% от номинала (его доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 9,95% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 18 базисных пунктов, до 71,65% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 26,08% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,35% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, составив 20,98% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,33% от номинала (их доходность опустилась на 75 базисных пунктов, составив 13,74% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 27 базисных пунктов - до 67,08% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют плавное снижение, отыгрывая итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Американский ЦБ снизил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов по итогам заседания в среду - до 4,75-5% годовых. Снижение ставки стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет снижена ставка - на 25 или 50 базисных пунктов. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что Федрезерв в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 пунктов не означает, что ФРС перешла на такой шаг, отметил Пауэлл.
Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4% годовых, что предусматривает ее снижение на 50 базисных пунктов в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.
Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за 4 месяца. Показатель уменьшился на 12 тыс., до 219 тыс., сообщило министерство труда.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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