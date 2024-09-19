Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 19 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,102 руб., что на 10,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 94 копейки, до 92,85 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 1,2 рубля, до 102,9 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10% после инфляции в 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), сообщил в среду уже после закрытия торгов Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 16 сентября составил 0,18%, с начала года - 5,46%.

Из данных за 16 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 16 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,94% с 8,97% на 9 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,74% с 8,85% на 9 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что рост в сентябре 2023 года носил неравномерный характер и сильно ускорился во второй половине месяца.

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции: с 4,3-4,8% до 6,5-7% в 2024 году и с 4% до 4-4,5% в 2025 году. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

"Рубль в четверг продолжает терять позиции к юаню, обесценившись с конца августа на 11,5%. Глобально российская валюта слабеет на фоне падения цен на нефть и возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности. Состояние торгового баланса второй месяц подряд также создает предпосылки для ослабления рубля. Из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что повышение ключевой ставки приведет к укреплению рубля. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и понижением порога обязательного возврата валютной выручки", - отмечают аналитики УК "Первая".

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в четверг, трейдеры позитивно реагируют на снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,96%, до $74,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,89%, до $71,55 за баррель.

ФРС в среду сократила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, дистиллятов - на 125 тыс. баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.