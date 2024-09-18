Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 18 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,9445 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 5 копеек, до 91,43 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 3 копейки, до 101,27 руб./EUR1.

"Вчера курс юаня пытался продолжить рост, но так и не смог закрепиться выше 12,9 руб. и завершил торговую сессию чуть ниже. Ослаблению импульса способствовали праздники в Китае (в понедельник-вторник страна праздновала Осеннее равноденствие), локально ослабившие интерес импортеров к валюте, что в целом видно и невысокой торговой активности во второй половине дня. А также - развитие отскока нефтяных котировок, сдерживающего спекулятивные покупки. Полагаю, что отложенный спрос может подтолкнуть юань к тесту отметки 13 руб. - жду, что сегодня китайская валюта будет торговаться в диапазоне 12,8-13,1 руб. Потенциал ослабления рубля в этом месяце я по-прежнему оцениваю как ограниченный. По моим оценкам, китайская валюта уже достигла справедливых с экономической точки зрения уровней, сильных конъюнктурных триггеров для развития роста не просматривается. Более того, уже на следующей неделе жду формирования небольшой коррекционной волны - экспортеры начнут увеличивать продажи "под налоги" и к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября, и способны вернуть курс к 12,5 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Глобально рубль слабеет на фоне падения цен на нефть и дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности. Состояние торгового баланса второй месяц подряд создает предпосылки для ослабления рубля. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса с итогами августа, где сальдо счета текущих операций в августе составило $2,5 млрд, что представляет собой относительно низкий уровень по сравнению со средним значением в предыдущие 7 месяцев ($5,4 млрд). (. . .) Из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что повышение ключевой ставки приведет к укреплению рубля. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и понижением порога об обязательном возврате валютной выручки", - полагают аналитики УК "Первая".

Падение цен на нефть усилилось днем в среду, поскольку сигналы относительно повышения запасов этого вида топлива в США перевесили рост напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 0,8%, до $73,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,86%, до $70,59 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей.

Официальные сведения о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы министерством энергетики США в среду, в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.