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18 сентября 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек" вокруг 2770п по индексу МосБиржи

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающих цен на сырье (подешевели металлы, нефть Brent откатилась к $73,2 за баррель). Индекс МосБиржи топчется вокруг отметки 2770 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2767,24 пункта (-0,25%), индекс РТС - 953,46 пункта (-0,24%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составляет 91,4292 руб. (+28,69 копейки).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

ПАО "Татнефть" в первом полугодии 2024 года добыло 13,66 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете эмитента. Добыча газа группой в январе-июне сократилась на 8,1%, до 430 млн кубометров.

Подорожали акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", три дня безостановочного роста рынка акций РФ в последний раз были отмечены в июле. В среду остается вероятность незначительной коррекции цен после ралли, однако в среднесрочной перспективе неопределенность сохраняется. Рынок может продолжить движение в боковике вместо ожидаемого восходящего тренда - индекс МосБиржи постепенно приближается к сильному сопротивлению в районе 2800 пунктов, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2730-2800 пунктов.

"Амплитуда движения рынка замедляется, спрос инвесторов смещается в менее ликвидные и отстающие акции. Вполне допускаем, что можем увидеть опережающий рост в бумагах из сектора электроэнергетики и девелоперов, которые пока не участвовали в текущем ралли на рынке", - полагает он.

Накануне в росте лидировали акции "Магнита", которые за три торговых дня прибавили в цене более 20%. Лучший результат с начала марта 2023 года показали акции "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), подорожав сразу на 7,9%. Больше трёх недель они курсировали вблизи отметки 600 руб. из-за неудачного возобновления торгов после прошедшего начисления дополнительных акций инвесторам, отметил Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в российских акциях назревает нисходящая коррекция.

Безоткатный рост рынка акций продолжился три предыдущих дня, что не случалось со второй половины июля. Во многом подъему способствовал продолжившийся отскок нефти от минимумов года - котировки Brent сумели закрепиться выше важного уровня $72 за баррель, и теперь нефти неплохо бы вернуться к сопротивлению $76 за баррель.

Однако есть сомнения, что это произойдет. Нефть ранее выросла не только на закрытии "шортов" и технике, но и в ожидании снижения ставки ФРС, что всегда позитивно для сырьевых активов. Однако после оглашения вердикта Федрезерва по мировым рынкам вполне может прокатиться коррекция по факту состоявшегося события, которая затронет и нефть.

Банк России улучшил свой прогноз по прибыльности банковской системы в 2024 году: теперь ЦБ ожидает, что банки в совокупности заработают 3,3-3,8 трлн руб. чистой прибыли, то есть не менее прошлогодних 3,3 трлн руб. Ранее ЦБ ожидал показателя на уровне 3,1-3,6 трлн руб. Но эта позитивная новость не вызвала опережающего роста акций Сбера и ВТБ, что не вызывает оптимизма относительно рынка акций в целом, полагает эксперт.

"С технической точки зрения индекс МосБиржи очень близок к сильному сопротивлению 2800 пунктов. С учетом локальной перекупленности рынка и вероятной коррекции сырьевых активов мы не стали бы закладываться на пробой этого уровня. Фиксация же 3-дневной прибыли спекулянтами может спровоцировать сокращение позиций по акциям теми среднесрочными инвесторами, которые не успели это сделать ранее. Так что в среду, возможно, имеет смысл искать момент для открытия "шортов", - считает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ пока сохраняет позитивный настрой - инвесторы переоценивают инвестиционную привлекательность подешевевшего рынка акций после падения более чем на 20% с годовых максимумов.

В последние дни инвестиционное сообщество скорректировало свои ожидания в пользу снижения ставки Федрезервом сразу на 50 б.п., хотя ранее рынок закладывал шаг в 25 б.п. Помимо этого, рынок ожидает получить от ФРС более мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Реализация такого сценария окажет поддержку рынкам сырьевых товаров (нефти и золоту, в частности) и противостоящим доллару валютам, полагают эксперты.

X5 Group сообщает о завершении процесса распределения акций, однако дата начала торгов пока неизвестна из-за продолжающегося судебного процесса по принудительной редомициляции. "Мы по-прежнему считаем X5 Group лидером среди ритейлеров с самыми высокими темпами роста бизнеса и эффективности при более чем комфортной долговой нагрузке", - отмечают аналитики "Цифра брокер".

Менеджмент HeadHunter (MOEX: HHRU) прогнозирует выручку в 2024 году свыше 40 млрд руб., что превышает показатель 2023 года на 36%, при скорректированной EBITDA выше 23 млрд руб. (+32%). Вместе с тем компания полагает, что чистая денежная позиция на конец года составит 40 млрд руб., а в качестве дивидендов за 2022, 2023 и 2024 годы будет распределено порядка 35 млрд руб. Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 690 руб. с текущей доходностью свыше 17%. В будущем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% скорректированной чистой прибыли по итогам года. На данный момент Headhunter находится в стадии переезда в российскую юрисдикцию. Начало торгов МКПАО "Хэдхантер" запланировано на 25 сентября. После завершения процесса редомициляции компания планирует запустить программу выкупа акций в размере 10 млрд руб. для поддержки котировок. После старта торгов возможен навес предложения, однако это станет возможностью приобрести недорогие бумаги перспективной компании, которая выигрывает от рекордного спроса на услуги в условиях дефицита кадров и предлагает привлекательную дивидендную доходность, считают в "Цифра брокер".

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменяются менее чем на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Осеннего равноденствия.

Объем экспорта Японии в августе 2024 года увеличился на 5,6% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам девятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics. В июле экспорт подскочил на 10,2%. Японский импорт в прошлом месяце повысился на 2,3%. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 13,4% после подъема на 16,6% в июле.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен на такую же величину.

Федрезерв во вторник начал очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $73,2 за баррель (-0,7% и +1,3% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $70,62 за баррель (-0,8% и +1,6% во вторник).

По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь усиления напряженности после событий в Ливане. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тыс. человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+11,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+8%), ПАО "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,3%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 20,43 млрд рублей (из них 4,34 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 3,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,55 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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