Рубль вырос по итогам торгов во вторник на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 17 сентября. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,882 руб., что на 3,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 28,69 копейки, до 91,4292 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,68 копейки, до 101,5057 руб./EUR1.

"Как мы и предполагали, рубль достиг промежуточных целей ослабления в районе 12,9 за юань на Мосбирже и выше 91 за доллар (по индикаторам срочного рынка). Технически, в ближайшей перспективе нас может ждать временная консолидация юаня на уровне 12,8-13 рублей, доллара - в зоне 89-92. Параметры экспортно-импортной компоненты с учетом динамики нефтяных цен за последние недели постепенно ухудшаются для рубля, в то же время жесткая ДКП ставит заслон девальвационному давлению. К тому же не за горами налоговый период, к которому часть компаний может начать готовиться заблаговременно, продавая дополнительные объемы иностранной валюты. ФРС на завтрашнем заседании, как ожидается, понизит процентные ставки, причем шаг снижения возможен как на 25 б.п., так и 50 б.п. Позиции доллара к остальным валютам могут пошатнуться, при этом для рубля будет позитивной возможная положительная реакция сырьевых товаров на снижение DXY, а также улучшение общерыночного риск-аппетита", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Банк России 13 сентября в качестве альтернативного сценария рассматривал повышение ключевой ставки до 20% с умеренно жестким или жестким сигналом, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Для варианта 20% рассматривался, в том числе, и умеренно жесткий (сигнал - ИФ), и даже такой жесткий, который мы в итоге дали", - сказал он.

ЦБ 13 сентября решил повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом регулятор дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: допускается возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания 13 сентября сообщила, что совет директоров ЦБ рассматривал три варианта возможных решений по ставке, включая сохранение на текущем уровне, но в основном обсуждалось повышение до 19% годовых и 20% годовых.

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до 21-22% годовых на горизонте до конца текущего года в негативном сценарии, при этом в целом ее снижение ранее конца первого полугодия 2025 года маловероятно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Банк России повысил ставку на 1 п.п. - до 19% годовых. Казалось бы, все хорошо, ведь многие, в том числе и мы, ждали ставку на уровне 20%. Вот только риторика регулятора была очень жесткой, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не ответила однозначно на вопрос, может ли ставка превысить 20%. Исходя из того, что инфляция очень медленно и лишь в последние недели демонстрирует признаки замедления, мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 года. Нет никаких сомнений, что в октябре ставка будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько", - пишет эксперт в комментарии.

УК "Первая" в базовом сценарии сохраняет ожидания по увеличению ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Проинфляционные факторы пока остаются (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и др.) и создают вероятность дальнейшего подъема ставки, указывают эксперты.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, для расчетов в валютах дружественных государств в июле 2024 года ($4,56 млрд) превысило суммарный внешнеторговый профицит для расчетов без учета категории валюты ($4,515 млрд), согласно данным о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованным на сайте ЦБ РФ.

В то же время баланс внешнеторговых расчетов, выполненных в токсичных валютах, в июле уменьшился, но остался отрицательным третий месяц подряд - минус $77 млн после минус $195 млн в мае и минус $419 млн в июне.

Радикально упал в июле размер профицита по платежам в российских рублях - до $32 млн после $3,368 млрд в июне и среднемесячных $3,789 млрд в первом полугодии текущего года.

Июль был первым полным месяцем после введения в июне санкций США в отношении Московской биржи и ее расчетных структур, за которым последовала остановка биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.

В расчетах за импортные поставки в РФ в июле продолжилось увеличение доли рублевых платежей, она обновила максимум, достигнув 43,7%, одновременно снизилась доля платежей в токсичных валютах, которая составила 19,8%, впервые оказавшись ниже 20%.

При расчетах за российский экспорт в европейские страны доля платежей в токсичных валютах в июле также обновила минимум - 21,6% после 29,7% в июне. При этом доля рублевых платежей достигла нового максимума в 66,7% после 59,7% в июне.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $73,73 за баррель, что на 1,37% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,8%, до $71,35 за баррель.

Поддержку котировкам продолжает оказывать ураган "Франсин". По состоянию на понедельник на американском побережье Мексиканского залива было приостановлено более 12% мощностей по добыче нефти, пишет Trading Economics.

Другой позитивный для цен фактор - существенное сокращение экспорта из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны.

Трейдеры также ждут в среду резкого снижения процентных ставок от Федеральной резервной системы США, которое может простимулировать экономическую активность в стране и тем самым способствовать увеличению спроса на нефть.

Банк России во вторник, 17 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3,2 трлн рублей (при лимите 3,2 трлн рублей и спросе 3 трлн 498,7 млрд рублей) в среднем по ставке 17,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 156,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 480 млрд рублей и спросе 2 трлн 156,8 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 сентября поднялась на 57 базисных пунктов - до 19,04% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно понедельника на 5 базисных пунктов, до 18,39% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 17,31% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 7 базисных пунктов и в понедельник составила 17,06% годовых.