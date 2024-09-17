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17 сентября 2024 года 12:00

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял оптимизм, индекс МосБиржи откатился к 2740п

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вслед за ростом цен на вечерней сессии понедельника внезапно обнаружил отсутствие покупателей, что вылилось в откат индекса МосБиржи на прежние уровни; внешняя конъюнктура пока мало влияет на динамику российских акций. Индекс МосБиржи после локального роста выше 2760 пунктов откатился к 2740 пунктам.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2743,38 пункта (-0,03%), индекс РТС - 948,21 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 сентября, составляет 91,1423 руб. (+20,78 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2800 пунктов и 965 пунктов, стабилизация выше которых может ускорить темпы повышения и привести к пересмотру среднесрочных позиций. Рынок остается в фазе краткосрочной коррекции от годовых минимумов, не реагируя на сохранение "медвежьих" фундаментальных сигналов, считает аналитик.

"Одной из причин роста может стать надежда инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, хотя в октябре ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 20%. Цены на многие сырьевые товары также пытаются развить повышение, что будет помогать акциям их производителей. Золото, в частности, удерживается выше $2600 за унцию, а цены на нефть отступают от недавних минимумов при сохранении среднесрочного "медвежьего" тренда", - считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2700-2770 пунктов.

"Несмотря на возвращение позитивных настроений и активизацию покупателей, мы всё же допускаем снижение индекса в район 2700-2720 пунктов. Пока рассматриваем возможный откат в рамках необходимой коррекции после двух дней сильного роста", - считает он.

Накануне лучший результат среди ликвидных бумаг показали акции "Соллерса" (MOEX: SVAV), прибавившие в цене более 14% и достигшие максимума с 19 августа. Уверенно восстанавливаются бумаги "Магнита", которые за два предыдущих дня выросли на 13%. Продолжился рост акций золотодобытчиков на фоне дорожающего золота, бумаги "Норникеля" подогрел рост мировых цен на палладий, отмечает Головинов.

В США накануне обновил максимум индекс Dow Jones (+0,6%), подрос S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,5%).

На этой неделе все внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет во вторник-среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку, однако величина снижения остается под вопросом, пишет Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается трейдерами в 63%, по данным CME FedWatch.

На этой неделе также будет опубликован ряд важных статданных, в том числе, отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в США.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,04-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,4%).

Торги в материковом Китае и Южной Корее не проводятся из-за государственных праздников.

Трейдеры проигнорировали сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs и Citigroup ухудшили прогноз роста ВВП КНР в 2024 году до 4,7% с соответственно 4,9% и 4,8%, сообщает Trading Economics.

В конце недели состоится заседание Народного банка Китая. Ожидается, что он сохранит процентные ставки на рекордном минимуме для поддержки экономики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены приостановили рост, подогретый ранее на азиатской сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $72,71 за баррель (-0,04% и +1,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $70,18 за баррель (+0,1% и +2,1% в понедельник).

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган "Франсин" привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,7%).

Выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+10,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 22,58 млрд рублей (из них 4,4 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 3,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,73 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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