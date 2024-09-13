Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ставку

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу развернулся вверх по большинству blue chips за счет закрытия коротких позиций игроками после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых и сигнала регулятора о возможном ее дальнейшем повышении. Индекс МосБиржи поднялся к 2680 пунктам, завершив неделю в "плюсе", хотя в пятницу локально опускался в район 2580 пунктов; лидерами роста за день выступили акции "Магнита" (+5,8%) и "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +6,3% "префы").

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2678,99 пункта (+2,5%, минимум сессии - 2582,79 пункта), индекс РТС - 928,07 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 сентября, составил 90,9345 руб. (-17,51 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,9-2,1%, курс доллара от ЦБ прибавил 1,01 рубля.

Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых, при этом регулятор дал сигнал, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Это второе подряд повышение ставки, в июле шаг был шире - сразу два процентных пункта. По оценке ЦБ РФ, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, при этом регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 4-4,5%.

Подорожали в пятницу также расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,8%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,9%), бумаги "Позитив Групп" (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%).

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, регулятор готов сохранять жесткие ДКУ и повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к 4% и не смиряться с 6-8%. Банк России уточнит прогноз по инфляции на 2024 год в октябре, июльский диапазон в 6,5-7%, вероятно, будет повышен, сообщила она.

Ценовое давление остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов, отметила глава ЦБ. "Большинство показателей устойчивой инфляции продолжает находиться в коридоре 6-8%. Это неприемлемо высокие уровни", - заявила Набиуллина.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки в сентябре на уровне 18% с возможностью повышения на следующем заседании, в октябре. Однако после публикации свежих данных по инфляции за август в начале сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи после новостей о решениях ЦБ РФ по монетарной политике (консенсус предполагал сохранение ставки на уровне 18%) пробил вниз рубеж 2600 пунктов, однако к концу сессии смог отыграть все потери и завершить неделю в "плюсе". Восстановиться помогли сырьевые товары, активно дорожавшие на фоне снижения индекса доллара, полагает эксперт.

С одной стороны, повышение ключевой ставки ЦБ умеренно негативно для акций, поскольку кредитование и обслуживание долга становятся дороже, экономическая активность - ниже. Кроме того, повышается конкуренция со стороны инструментов долгового рынка и депозитов. С другой стороны, монетарный фактор является значимым, но не определяющим для рынка акций. К тому же некоторые компании выигрывают от роста ставок, считает Шепелев.

Внешние настроения в пятницу были неоднородными. Китайские биржи завершили неделю в "красной зоне" и ушли на перерыв, который из-за национальных праздников продлится 4 дня подряд. В еврозоне и США настроения были более оптимистичными, в то время как золото продолжило обновлять рекорды стоимости.

"Негативная реакция рынка акций РФ на новости по ставке и скорый отскок в рамках сессии говорят о высокой роли эмоций. В случае дальнейшего восстановления цен на нефть и сохранения тенденции к ослаблению рубля краткосрочно можно ожидать новых попыток выхода и закрепления индекса МосБиржи выше 2700 пунктов. Многие бумаги заметно перепроданы, что создает благоприятную возможность для долгосрочных покупок. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 сентября - 2600-2700 пунктов", - заключил представитель "БКС МИ".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева, ЦБ ожидаемо повысил ставку до 19%, опираясь на имеющиеся на сегодняшний день макроданные. Несмотря на то, что на неделе с 27 августа по 2 сентября была отмечена первая с февраля 2023 года дефляция, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 3 по 9 сентября вырос на 0,09%. Более того, данные по ИПЦ за август показали рост на 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%.

Таким образом, ослабление инфляционного давление не стало тенденцией, и проинфляционные риски сохраняются. Это в том числе и ослабление рубля, и высокие темпы роста потребительского кредитования, и жесткие условия на рынке труда. Возвращение инфляции к целевому ориентиру 4% в ближайшие месяцы представляется недостижимым, поэтому риторика Банка России остается жесткой, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов вышел в уверенный "плюс", несмотря на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 18% до 19% и сохранение "ястребиного" сигнала с возможностью дальнейшего ужесточения политики.

Индикаторы после заседания регулятора были волатильными и несколько раз меняли направление движения, после чего перешли к росту, который мог быть обеспечен техническими факторами или позитивной реакцией на то, что ключевая ставка все еще остается ниже 20%. В итоге индексы МосБиржи и РТС воздержались от обновления годовых минимумов (2512 и 877 пунктов соответственно). Повышенный спрос наблюдался на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в условиях чуть более низкого курса рубля против доллара. Покупки в ожидании выплаты промежуточных дивидендов проходили и по ряду других нефтедобытчиков после отскока цен на нефть от локальных минимумов.

Поддержку акциям Solidcore (MOEX: POLY) (+2%) оказывал новый исторический максимум золота ($2611 за унцию), при этом бумаги компании будут торговаться на Мосбирже до 23 сентября включительно. Solidcore в пятницу также представил финансовые результаты за I полугодие 2024 года, сообщив о получении выручки в размере $704 млн, что на 79% выше уровня годовой давности, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу продолжались покупки. Уже на следующей неделе ФРС, вероятно, снизит процентные ставки, чем может поддержать рисковые активы и золото. Рост в западных акциях, скорее всего, продолжится при условии отсутствия страхов замедления крупнейших экономик.

Индексы МосБиржи и РТС, несмотря на явно "ястребиные" итоги заседания ЦБ РФ, в пятницу выросли, но завершили неделю ниже краткосрочных сопротивлений 2720 пунктов и 935 пунктов. С фундаментальной точки зрения регулятор не дал российским акциям обнадеживающих сигналов, не исключая роста ключевой ставки до 20% в этом году, что предвещает сохранение ограниченной привлекательности рисковых активов по сравнению с облигациями и депозитами. Предстоящая неделя покажет, был ли отскок акций техническим или же рынок теперь будут отыгрывать идею смягчения тона ЦБ РФ ближе к концу года (для чего, однако, пока нет фундаментальных оснований). Первым признаком возможного разворота стала бы стабилизация российских индексов выше указанных сопротивлений, считает Кожухова.

Эмитенты в РФ на следующей неделе продолжат закрытие промежуточных реестров по дивидендам за I полугодие (с выплатами последние дни можно будет купить акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Диасофта" (MOEX: DIAS)), акционеры "Ростелекома" (MOEX: RTKM), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Группы Черкизово" и "Татнефти" при этом обсудят уже рекомендованные дивиденды. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по производственной инфляции в России за август, напомнила представитель "Велес Капитала".

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX подросли на 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-1% во главе с Dow).

Негативное влияние на японский рынок оказывает укрепление иены, что приводит к сокращению доходов японских экспортеров.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены замедлили коррекцию вверх, неделя завершается в "плюсе" впервые за месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $72,52 за баррель (+0,8% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $69,51 за баррель (+0,8% и +2,5% в четверг).

Цены на нефть в начале недели падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

Положительным фактором для нефти является ослабление доллара, поскольку это повышает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Доллар дешевеет на возросших ожиданиях снижения ключевой процентной ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Тем временем аналитики Goldman Sachs понизили краткосрочный прогнозный диапазон цен на нефть марки Brent на $5, до $70-85 за баррель, а прогноз средней цены на 2025 год - до $76 с $82 за баррель. Причиной ухудшения прогноза стало замедление роста спроса на топливо в Китае и более активный, чем ожидалось, рост добычи в США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+8,3%), "ТГК-14" (+5,8%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,5%).

Акционеры ПАО "Диасофт" (+3,2%) на внеочередном собрании 11 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 45 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивиденды выплачиваются за I квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года - финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, I квартал финансового года соответствует II кварталу календарного). Общая сумма выплат составит 472,5 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 22 сентября. В текущем году "Диасофт" уже дважды выплачивал дивиденды - за III квартал 2023 финансового года и за IV квартал 2023 финансового года. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию и 28,6 руб. на акцию.

Подешевели акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3,2%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 122 млрд рублей (из них 60,01 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 26,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,09 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").