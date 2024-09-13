Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 13 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале недели также не продемонстрировали ярко выраженной динамики в отсутствие значимых экономических новостей.

Вместе с тем уже во вторник котировки US Treasuries перешли к умеренному повышению в ожидании дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые были запланированы на 10 сентября. В свою очередь цены отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику.

Расстановка сил как в секторе российских еврооблигаций, так и на рынке базовых активов не претерпела изменений в середине недели. При этом активность покупателей американских казначейских обязательств на этот раз стимулировали опубликованные в США данные о росте потребительских цен в августе. Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,9% в июле и оказались минимальными с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.

Рынок полностью уверен, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на следующей неделе. При этом вероятность снижения на 25 базисных пунктов 11 сентября оценивалась в 83% против 66% днем ранее, по данным CME FedWatch.

По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост. "Долгожданный цикл смягчения Федрезервом уже близок, но Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) будет осторожен после инфляционных трудностей последних нескольких лет, - считает главный экономист Fitch Брайан Култон. - Темпы снижения ставок будут мягкими, а смягчение ДКП не будет сильно способствовать ускорению роста ВВП в следующем году".

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены US Treasuries. Цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Это минимальные темпы повышения за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 230 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 226 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

В последний день недели снижение цен американских казначейских обязательств приостановилось, и колебания котировок уже не выходили за рамки бокового диапазона, при этом сектор отечественных евробондов вновь пребывать в безыдейном состоянии.

Внимание глобальных инвесторов постепенно перемещается на заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, усилилась на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 50 базисных пунктов оценивалась трейдерами в пятницу в 47%, по данным CME FedWatch.

"Wall Street Journal и Financial Times опубликовали несколько статей, намекая на то, что снижение ставки на 50 базисных пунктов все еще нельзя исключать. В результате участники рынка снова пересматривают свои прогнозы, - написали аналитики Deutsche Bank. - Если прогнозы останутся на текущем уровне, впервые за много лет Федрезерв будет принимать решение по ставке в условиях серьезной неопределенности".

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до максимальных с мая 69 пунктов по сравнению с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение, до 68 пункта. В сентябре прошлого года значение индекса находилось на отметке 67,8 пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за неделю - котировки остались на уровне 71,5% от номинала (их доходность снизилась на 37 базисных пунктов, составив 8,66% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 0,02% - до 66,84% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 9,52% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,62%, опустившись до 56,91% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 9,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,06%, до 71,78% от номинала (их доходность увеличилась на 35 базисных пунктов - до 25,67% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за неделю на 0,21%, до 65,44% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, составив 20,78% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,54% - до 67,43% от номинала (их доходность опустилась на 7 базисных пунктов, составив 14,43% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,12% - до 66,81% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному двухдневному заседанию ФРС США (17-18 сентября) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.