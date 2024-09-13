Рынок акций РФ остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки - УК "Первая"

Рынок акций РФ остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Фадеев.

"Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю снижением. Индекс Мосбиржи, ушедший в начале недели выше 2720 бп (максимальные значения сентября), после заседания Банка России планомерно сдает позиции, а сейчас торгуется ниже 2600 пунктов. Глобально IMOEX остается на уровнях мая 2023 года, скорректировавшись с максимумов 2024 года на 26,1%, а долларовый РТС на фоне ослабления рубля находится на уровнях осени 2022 (неделей ранее уходил ниже 878 пунктов).Глобально рынок акций остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки", - пишет эксперт.

Регулятор 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку до 19%, напоминает Фадеев. В пресс-релизе ЦБ отметил, что инфляция может превысить годовой прогноз в 6,5% - 7%, замедление экономики не связано с охлаждением внутреннего спроса, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования, где отдельно выделил рост корпоративного сегмента. Риторика регулятора, на взгляд эксперта, остается жесткой: "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании".

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