Повышение ставки ЦБР может оказать среднесрочную поддержку рублю - Совкомбанк

Новое повышение ключевой ставки Банка России может оказать среднесрочную поддержку рублю, курсы национальной валюты к юаню, доллару и евро, скорее всего, останутся недалеко от текущих значений до конца 2024 года, говорится в материале главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Мы считаем, что пятничное решение ЦБ РФ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. В то же время ожидаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту), - указывает эксперт в обзоре. - В целом рубль был стабилен первые восемь месяцев года, и мы ожидаем, что и до конца 2024 года он останется стабильным недалеко от текущих значений. В свои прогнозы на третий квартал закладываем средний курс рубля на уровне 12 руб. за юань, 89 руб./$1 и 97 руб./EUR1. В прогнозы на четвертый квартал - 12,5 руб. за юань, 90 руб./$1 и 99 за руб./EUR1".

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