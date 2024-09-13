Рынок акций РФ утром подрос в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, индекс МосБиржи превысил 2635п

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх, отыгрывая восходящий импульс вечерней сессии четверга, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозов регулятора о дальнейшей монетарной политике (13:30 МСК); индекс МосБиржи превысил 2635 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (+2,2%) и бумагами "Аэрофлота" (+1,4%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2635,6 пункта (+0,8%), индекс РТС - 911,29 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составляет 91,1096 руб. (-15,57 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что заседание ЦБ РФ по ключевой ставке является ключевым событием сентября.

"Мы ожидаем, что ставка ЦБ не изменится (18% годовых), однако на фоне относительно слабых данных по инфляции в РФ, которые выходили на этой неделе, есть риск повышения ставки до 20% уже на октябрьском заседании Банка России. Тем не менее, неопределенность на рынке может сохраниться, ведь пока неясно, закрыли ли лазейки для "недружественных" нерезидентов или навес из внешнего контура остается", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются развить коррекционный рост последних сессий, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. В РФ готовятся к подведению итогов заседания ЦБ РФ, а золото обновляет исторические пики, вплотную подойдя к отметке $2600 за унцию.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в рамках восстановления от достигнутых ранее на неделе годовых минимумов стремятся к сопротивлениям $73 и $70,1 за баррель соответственно, и даже готовы завершить неделю ростом. ОПЕК и МЭА в своих ежемесячных отчетах, однако, предупредили о рисках замедления роста мирового спроса на нефть, а "бычий" эффект от урагана в Мексиканском заливе может вскоре сойти на нет. На следующей неделе цены также будут реагировать на макроэкономические данные из Китая.

Рынок акций РФ утром в пятницу пытается стабилизироваться после отката, в том числе благодаря производителям золота и нефти, цены на которые сохраняют курс на рост, но в целом основные риски в акциях по-прежнему смещены в сторону "медвежьих". ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, повысит ключевую ставку как минимум до 19%, а возможно сразу до 20% годовых, что предвещает сохранение ограниченного интереса к акциям по сравнению с депозитами и облигациями в ближайшие месяцы. На этом фоне российский рынок может стремиться к минимумам года, а ждать прекращения падения стоит в случае сигналов о замедлении инфляции или геополитических улучшений. Помочь акциям также могло бы смягчение тона ЦБ РФ, но пока причин для этого скорее нет, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что решение Банка России по ключевой ставке станет определяющим фактором для российского рынка на ближайшие недели.

"В целом, даже в случае сохранения ставки на текущем уровне, что должно позитивно быть воспринято рынком, без новых вводных существует большой риск ее повышения в октябре. В таком случае позитивный импульс может быстро иссякнуть, и без реального подтверждения того, что цикл повышения подошел к концу, говорить о развороте рынка акций нельзя", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи пока держится выше отметки 2600 пунктов. Поддержали рынок накануне акции нефтегазовых компаний, также наблюдался спрос на акции золотодобытчиков на фоне обновления золотом исторических максимумов. На следующей неделе должно пройти заседание суда об оспаривании постановления Ростехнадзора о приостановке добычи на карьерах компании ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD). Если рынок получит позитивный импульс после заседания ЦБ РФ, в числе лидеров роста могут оказаться акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX), полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы в большинстве ожидают повышения ставки ЦБ РФ в пятницу.

"Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будут иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может поддержать осторожные покупки по факту свершившегося события", - полагают эксперты.

Акционеры "Яндекса" (+0,3%, до 3838 рублей) утвердили первые в истории компании дивиденды в размере 80 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям "Яндекса", учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA равен 8,8), отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

ТБанк планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка (MOEX: ROSB). Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,6-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы повышения за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC40 и DAX растут на 0,1-0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Негативное влияние на японский рынок оказывает укрепление иены, что приводит к сокращению доходов японских экспортеров.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют попытки скорректироваться вверх, завершая неделю в "плюсе" впервые за месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $72,37 за баррель (+0,6% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $69,42 за баррель (+0,7% и +2,5% в четверг).

Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды было остановлено порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%. Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+4,1%, до 5261,5 рубля), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,4%).

Акционеры ПАО "Диасофт" на внеочередном собрании 11 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 45 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивиденды выплачиваются за I квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года - финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, I квартал финансового года соответствует II кварталу календарного). Общая сумма выплаты составит 472,5 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 22 сентября.

В текущем году "Диасофт" уже дважды выплачивал дивиденды - за III квартал 2023 финансового года и за IV квартал 2023 финансового года. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию и 28,6 руб. на акцию.

Просели акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-1,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,73 млрд рублей (из них 8,83 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 1,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 749,55 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").