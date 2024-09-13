.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, индекс МосБиржи превысил 2635п
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в августе в РФ составила 0,2%
Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Медиарейтинг банков за август 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2024 года. В августе 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
ЦБ РФ: в августе базовый ИПЦ вырос до 0,62% с 0,49% в июле
Банк России накануне заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе. Как следует из материалов ЦБ, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе вырос до...
 
Крупный бизнес ожидает позитивных финрезультатов по итогам года
Большинство членов совета директоров (СД) крупных российских компаний прогнозируют позитивные финансовые результаты своих компаний по итогам года, несмотря на серьезные вызовы, следует из данных совместного исследования Центра устойчивого развития...
 
13 сентября 2024 года 11:31

Рынок акций РФ утром подрос в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, индекс МосБиржи превысил 2635п

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх, отыгрывая восходящий импульс вечерней сессии четверга, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозов регулятора о дальнейшей монетарной политике (13:30 МСК); индекс МосБиржи превысил 2635 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (+2,2%) и бумагами "Аэрофлота" (+1,4%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2635,6 пункта (+0,8%), индекс РТС - 911,29 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составляет 91,1096 руб. (-15,57 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что заседание ЦБ РФ по ключевой ставке является ключевым событием сентября.

"Мы ожидаем, что ставка ЦБ не изменится (18% годовых), однако на фоне относительно слабых данных по инфляции в РФ, которые выходили на этой неделе, есть риск повышения ставки до 20% уже на октябрьском заседании Банка России. Тем не менее, неопределенность на рынке может сохраниться, ведь пока неясно, закрыли ли лазейки для "недружественных" нерезидентов или навес из внешнего контура остается", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются развить коррекционный рост последних сессий, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. В РФ готовятся к подведению итогов заседания ЦБ РФ, а золото обновляет исторические пики, вплотную подойдя к отметке $2600 за унцию.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в рамках восстановления от достигнутых ранее на неделе годовых минимумов стремятся к сопротивлениям $73 и $70,1 за баррель соответственно, и даже готовы завершить неделю ростом. ОПЕК и МЭА в своих ежемесячных отчетах, однако, предупредили о рисках замедления роста мирового спроса на нефть, а "бычий" эффект от урагана в Мексиканском заливе может вскоре сойти на нет. На следующей неделе цены также будут реагировать на макроэкономические данные из Китая.

Рынок акций РФ утром в пятницу пытается стабилизироваться после отката, в том числе благодаря производителям золота и нефти, цены на которые сохраняют курс на рост, но в целом основные риски в акциях по-прежнему смещены в сторону "медвежьих". ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, повысит ключевую ставку как минимум до 19%, а возможно сразу до 20% годовых, что предвещает сохранение ограниченного интереса к акциям по сравнению с депозитами и облигациями в ближайшие месяцы. На этом фоне российский рынок может стремиться к минимумам года, а ждать прекращения падения стоит в случае сигналов о замедлении инфляции или геополитических улучшений. Помочь акциям также могло бы смягчение тона ЦБ РФ, но пока причин для этого скорее нет, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что решение Банка России по ключевой ставке станет определяющим фактором для российского рынка на ближайшие недели.

"В целом, даже в случае сохранения ставки на текущем уровне, что должно позитивно быть воспринято рынком, без новых вводных существует большой риск ее повышения в октябре. В таком случае позитивный импульс может быстро иссякнуть, и без реального подтверждения того, что цикл повышения подошел к концу, говорить о развороте рынка акций нельзя", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи пока держится выше отметки 2600 пунктов. Поддержали рынок накануне акции нефтегазовых компаний, также наблюдался спрос на акции золотодобытчиков на фоне обновления золотом исторических максимумов. На следующей неделе должно пройти заседание суда об оспаривании постановления Ростехнадзора о приостановке добычи на карьерах компании ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD). Если рынок получит позитивный импульс после заседания ЦБ РФ, в числе лидеров роста могут оказаться акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX), полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы в большинстве ожидают повышения ставки ЦБ РФ в пятницу.

"Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будут иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может поддержать осторожные покупки по факту свершившегося события", - полагают эксперты.

Акционеры "Яндекса" (+0,3%, до 3838 рублей) утвердили первые в истории компании дивиденды в размере 80 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям "Яндекса", учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA равен 8,8), отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

ТБанк планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка (MOEX: ROSB). Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,6-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы повышения за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC40 и DAX растут на 0,1-0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Негативное влияние на японский рынок оказывает укрепление иены, что приводит к сокращению доходов японских экспортеров.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют попытки скорректироваться вверх, завершая неделю в "плюсе" впервые за месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $72,37 за баррель (+0,6% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $69,42 за баррель (+0,7% и +2,5% в четверг).

Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды было остановлено порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%. Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+4,1%, до 5261,5 рубля), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,4%).

Акционеры ПАО "Диасофт" на внеочередном собрании 11 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 45 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивиденды выплачиваются за I квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года - финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, I квартал финансового года соответствует II кварталу календарного). Общая сумма выплаты составит 472,5 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 22 сентября.

В текущем году "Диасофт" уже дважды выплачивал дивиденды - за III квартал 2023 финансового года и за IV квартал 2023 финансового года. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию и 28,6 руб. на акцию.

Просели акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-1,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,73 млрд рублей (из них 8,83 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 1,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 749,55 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2024 года 19:50
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ставку
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу развернулся вверх по большинству blue chips за счет закрытия коротких позиций игроками после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых и сигнала регулятора о возможном ее дальнейшем повышении. Индекс МосБиржи поднялся к 2680 пунктам, завершив неделю в "плюсе", хотя в пятницу локально опускался в район 2580 пунктов; лидерами роста за день выступили акции "Магнита" (+5,8%) и "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +6,3% "префы").    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе вырос после ожидаемого ужесточения ДКП ЦБ РФ
Рынок акций РФ на уходящей неделе предпринял попытку скорректироваться вверх из-за неопределенности в преддверии итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (эксперты разошлись во мнениях - часть ожидала неизменности ставки, другие прогнозировали ее увеличение с уровня 18% годовых). В итоге ЦБ РФ в пятницу объявил о повышении ставки до 19%, на что рынок акций локально отреагировал неагрессивным снижением, после чего развернулся вверх и поднялся к 2680 пунктам.    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 19:28
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 13 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 19:16
Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем после заседания Банка России по ключевой ставке и перед выходными
Москва. 13 сентября. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых, и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,765 руб., что на 3,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 19:01
Акции Диасофта интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "Диасофта" интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Акционеры "Диасофта" утвердили выплату дивидендов за 1К24 финансового года в размере 45 руб./акцию (доходность 0,9%), - пишет эксперт. - Если компания продолжит...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 18:46
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре - SberCIB
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре и будет удерживать её на этом уровне до второго квартала 2025 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Решение регулятора повысить ставку до 19% связано с тем, что текущая инфляция превышает прогноз Банка России в 6,5-7%...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 18:24
"Финам" повысил рекомендацию для акций РусАла до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусАла" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 27,65 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения до 7,7% , сообщается в материале инвесткомпании. "Компания выпустила слабый отчет по итогам 6 месяцев 2024 года, где отразила...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 18:01
Рынок акций РФ остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки - УК "Первая"
Рынок акций РФ остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Фадеев. "Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю снижением. Индекс Мосбиржи, ушедший в начале недели выше 2720...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 17:38
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций НЛМК и Северстали до 200 руб. и 1500 руб. соответственно
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "НЛМК" и "Северстали" до 200 руб. и 1500 руб. соответственно ввиду повышения ставки дисконтирования из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и сохранения жесткой риторики регулятора, а также из-за снижения прогнозных цен на сталь в ближайшие годы на фоне их...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 17:20
Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато - Росбанк
Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато, считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. "Повысив ключевую ставку до 19%, Банк России выбрал компромиссный вариант - ожидания большинства экспертов до заседания...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 17:02
"Финам" понизил до "держать" рекомендацию для акций Полюса
"Финам" понизил рекомендацию для акций "Полюса" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 12116 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 4,6%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Компания выпустила хороший отчет по итогам 6...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 16:40
Фондовые индексы РФ могут обновить годовые минимумы на следующей неделе - "Велес Капитал"
Фондовые индексы РФ могут обновить годовые минимумы на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% с сохранением "ястребиного" сигнала и возможного ужесточения...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 16:00
Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю - "Велес Капитал"
Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "ЦБ повысил ставку до 19% и при этом, на наш взгляд, ужесточил свою риторику и дал такой сигнал, который позволяет рассматривать еще одно...    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 15:41
Рубль днем слабо дешевеет в паре с юанем после заседания Банка России по ключевой ставке
Москва. 13 сентября. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль слабо дешевеет после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,742 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
13 сентября 2024 года 15:33
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций ММК до 68 руб
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "ММК" до 68 рублей, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 57%. "Увеличение выручки "ММК" по итогам 1П24 обусловлено более высокими ценами на...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.