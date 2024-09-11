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11 сентября 2024 года 19:16

Рубль в среду отыграл почти все потери первой половины дня в паре с юанем

Москва. 11 сентября. Китайский юань растерял весь дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль слегка подешевел на фоне повышательной коррекции нефти и в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,6945 руб., что на 1,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 сентября на 15,26 копейки, до 91,2653 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,26 копейки, до 100,7421 руб./EUR1.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2024 года составило $78,0 млрд, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в информации ЦБ.

Объем экспорта за 7 месяцев 2024 год подрос на 0,2%, до $240,7 млрд, импорта - снизился на 8,1%, до $162,7 млрд.

Внешнеторговый оборот России уменьшился на 3,3% - до $403,5 млрд.

В июле профицит внешней торговли вырос на 40,3% по сравнению с аналогичным показателем июля 2023 года и составил $8,7 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем профицит снизился на 25,3%.

Экспорт в июле вырос по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 6,4%, до $33,7 млрд, импорт снизился на 1,8%, до $25,0 млрд. Внешнеторговый оборот России в июле увеличился в годовом выражении на 2,7% и составил $58,7 млрд.

Ценовые ожидания предприятий в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Текущая оценка российскими компаниями цен на продукцию в сентябре снизилась после роста в августе, практически вернувшись на уровень июля.

Ожидания по спросу на продукцию в сентябре также вернулись к июльскому уровню, улучшившись после ухудшения в августе.

Текущая оценка спроса на продукцию в сентябре продолжила снижение, выйдя в отрицательное значение.

Инфляционные ожидания бизнеса и населения - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября.

Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.

Снижение потребительских цен в РФ с 27 августа по 2 сентября составило 0,02% после роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, на 0,04% с 13 по 19 августа, на 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в прошлую среду Росстат.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года (с 21 по 27 февраля 2023 года снижение цен также составило 0,02% и тогда было вызвано падением цен на огурцы). В этот раз помимо сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию дефляция произошла на фоне значительного падения цен на авиабилеты (сразу на 8,8%)

С начала месяца снижение цен в РФ ко 2 сентября составило 0,01%, инфляция с начала года ко 2 сентября составила 5,17%.

Из данных за конец августа - начало сентября этого и прошлого годов следует, что на 2 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,90% с 9,02% на 26 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

"К завершению торгов среды рубль сумел отыграть почти все потери первой половины дня в паре с юанем, причем в середине сессии он даже ненадолго переходил на положительную территорию. Полагаем, что сегодня основную поддержку рублю оказали коррекционное повышение нефти после обвала накануне и данные Банка России об увеличении почти на четверть положительного сальдо торгового баланса РФ за первые семь месяцев года. Такой заметный рост показателя произошел, в том числе, благодаря увеличению экспортных поставок и снижению импорта. В целом сегодняшние торги прошли в довольно спокойном режиме, участники рынка готовятся к заседанию Банка России. На прошлой неделе Росстат сообщил о первом с февраля прошлого года недельном снижении потребительских цен, однако сегодня от самого ЦБ стало известно о возобновлении в сентябре роста ценовых ожиданий предприятий. Полагаем, что в пятницу регулятор не станет менять ставку, оставив ее на уровне 18% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль на старте сессии резко подешевел к юаню, который установил недельный максимум около 12,77 руб. Затем российская валюта восстановилась, ускорив восходящую динамику в середине торгов. Импульс укрепления рубля не получил развития, произошла очередная просадка. Российская валюта некоторое время несла умеренные потери к китайской, но затем вернулась к дневным вершинам, торгуясь в небольшом плюсе. (. . .) Фактор внешней торговли остается ключевым для динамики рубля. Сокращение экспорта в количественном выражении из-за санкций и в денежном - под воздействием дешевеющего сырья компенсируется проблемами с импортом, которые сдерживают спрос на иностранную валюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть остаются в плюсе, но резко сократили рост на торгах в среду после публикации еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 833 тыс. баррелей - до 419,14 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 2,31 млн баррелей, дистиллятов - также на 2,31 млн баррелей.

Данные Минэнерго существенно расходятся с оценками Американского института нефти (API), опубликованными накануне вечером. API сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,79 млн баррелей, что поддержало рынок в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $70,49 за баррель, что на 1,89% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,4%, до $67,33 за баррель.

Ранее в ходе сессии Brent поднималась до $70,93 за баррель, WTI - до $67,58 за баррель.

Опубликованные в среду статданные показали замедление инфляции в США в августе до 2,5% в годовом выражении - минимума с февраля 2021 года - по сравнению с июльскими 2,9%. В то же время темпы базовой инфляции (индекс Core CPI) остались на уровне 3,2% в годовом выражении и ускорились до 0,3% с 0,2% в помесячном выражении. Такая динамика потребительских цен снижает шансы на то, что Федеральная резервная система опустит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании, которое пройдет на следующей неделе, отмечают эксперты.

Прогнозы резкого смягчения политики ФРС поддерживали ожидания роста экономической активности в США и, соответственно, спроса на нефть.

Внимание рынка сейчас направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. По официальным данным, порядка четверти американских добывающих мощностей в Мексиканском заливе приостановили работу в связи с его приближением.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 сентября упала на 35 базисных пунктов - до 17,56% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно вторника на 1 базисный пункт, до 18,23% годовых, версия на три месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 17,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в среду составила 16,95% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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