Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 10 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 6 базисных пунктов, подешевев до 71,44% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,85% от номинала (доходность - 9,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 35 базисных пунктов - до 56,92% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 9,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 14 базисных пунктов, до 71,74% от номинала (их доходность опустилась на 8 базисных пунктов и составила 25,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 65,42% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, составив 20,68% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 24 базисных пункта, подорожав до 67,23% от номинала (их доходность опустилась на 8 базисных пунктов, составив 14,46% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 3 базисных пункта - до 66,82% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренный рост в ожидании дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые пройдут 10 сентября на телеканале ABC News.

Внимание рынка также направлено на данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает замедление инфляции в США в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%.

Данные по инфляции, вероятно, не изменят ожиданий трейдеров в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, отмечают эксперты Commerzbank. Статданные могут показать увеличение потребительских цен в США в августе на 0,1-0,2% относительно предыдущего месяца после июльского повышения на 0,2%, говорит аналитик по валютному рынку банка Антье Префке. Это, по ее словам, вряд ли приведет к росту ожиданий, что Федрезерв может опустить ставку сразу на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании.