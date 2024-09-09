Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 9 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта, подешевев до 71,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,03% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 66,85% от номинала (их доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 9,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за день). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,27% от номинала (доходность - 9,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году опустились в цене за день на 20 базисных пунктов, до 71,61% от номинала (их доходность выросла на 23 базисных пункта и составила 25,56% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 65,35% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 20,7% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 8 базисных пунктов - до 66,98% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 14,55% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 12 базисных пунктов - до 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики в отсутствие значимых экономических новостей.

На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в августе замедлилась до 2,6% в годовом выражении с 2,9% месяцем ранее. Цены производителей, как ожидается, выросли на 1,8% после повышения на 2,2% в июле. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о масштабах понижения процентной ставки на ближайшем заседании, которое назначено на 17-18 сентября.

Трейдеры сейчас оценивают примерно в 75% вероятность того, что Федрезерв уменьшит базовую ставку на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре. Возможность ее сокращения сразу на 50 базисных пунктов составляет около 25%.