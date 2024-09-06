Рубль завершил торги в пятницу заметным снижением в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 6 сентября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,623 руб., что на 12,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,81 копейки, до 89,8225 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,29 копейки, до 99,7156 руб./EUR1.

"После прохождения пика налоговых платежей на прошлой неделе биржевой курс рубля к юаню ослаб почти на 5% - до 12,6 руб. Расхождение между кросс-курсом USDCNY по курсу ЦБ на 6 сентября (7,17 юаня за доллар) и на внешнем рынке (7,09 юаня за доллар) сократилось примерно до 1% (с 8-10% на прошлой неделе). На неделе Минфин сообщил о резком росте покупок валюты по бюджетному правилу. Как следствие - чистые продажи валюты ЦБ РФ с 6 сентября по 4 октября снизятся с 7,3 млрд руб./день до 0,2 млрд руб./день. Это окажет давление на рубль, так как объем операций может составить 0,1% ежедневного объема биржевых торгов после 5,2% в августе. В этих условиях биржевой курс рубля может продолжить варьироваться в диапазоне 12,5-12,7 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Банки, наращивая валютное корпоративное кредитование, сокращают объем ликвидных активов в юанях, что провоцирует увеличение потребности в краткосрочных юанях на рынке, говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август, опубликованном Банком России.

"Частично рост юаневого кредитования был обусловлен замещением кредитов в "токсичных" валютах, однако 41% прироста пришелся на новые валютные кредиты. При этом в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования банков в юанях являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. В случае оттока депозитов для балансировки ОВП банки вынуждены обращаться к валютным свопам", - подчеркивает регулятор.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору "целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", полагает ЦБ. "Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивается в обзоре регулятора.

В августе ставки на рынке валютных свопов значительно возросли, Банк России расширил лимит предоставления средств, констатирует ЦБ. Пиковое значение спроса пришлось на конец месяца, 30 августа вмененная ставка достигла 50%, а объем предоставленных Банком России средств составил 35,2 млрд юаней.

Крупнейший российский банк ситуацию с кредитами в юанях описывает несколько иначе, чем ЦБ. Новых кредитов в юанях из-за дефицита ликвидности в этой валюте практически нет, и эта ситуация наблюдается уже давно, говорил ранее на этой неделе старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка (MOEX: SBER) Тарас Скворцов. Значимый объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро, отмечал он. Дефицит юаней на российском рынке сохраняется, ситуация остается острой, перспектив для ее улучшения пока не наблюдается, заявил Скворцов.

"Что касается ситуации на рынке в целом, то мы ее можем оценивать по динамике ставок. И мы видим, что ставки, они особенно к концу месяца скачут до очень больших значений. Они превышают даже ставки в рублях, причем в несколько раз, в два раза, например. И это, очевидно, говорит о том, что проблема остается острой. Конечно, спасибо регулятору, потому что он периодически выходит на рынок, и за счет увеличения лимита свопов помогает этот пожар тушить. Но на систематической основе пока дефицит остается, и уровень ставок за год, например, вырос довольно сильно", - отметил банкир. "Ожидать, что в ближайшее время ситуация станет намного лучше, я бы не стал", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка.

ЦБ объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней - сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день - в январе 2023 года с целью помочь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам.

Кроме того, данный инструмент направлен на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 млрд до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 5 сентября. В эти дни Банк России продавал от 25 млрд до 35 млрд юаней в день, 4 сентября - 29,2 млрд юаней, 5 сентября - 29,7 млрд юаней, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Реальный эффективный курс рубля в августе, по предварительным данным, снизился на 5,3% относительно июля и сейчас находится чуть ниже своего среднего значения последних лет (-1,7% к медиане с января 2015 года по август 2024 года), говорится в комментарии ЦБ. Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля в июле укрепился на 1,8% к июню (ослаб год к году на 5,2%).

Волатильность рубля в августе выросла и находится примерно на уровне конца 2022 года, подчеркнул ЦБ. Рубль по итогам августа ослаб по отношению к основным иностранным валютам на 1,8-8,0%. ЦБ отмечает, что изменения в отдельных валютных парах сильно различались вследствие усиления сегментации валютного рынка.

В августе впервые с введения санкций в отношении группы "Московской биржи" (MOEX: MOEX) наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами, рассчитанными через биржевые котировки юань-рубль. "Отчасти это объясняется сокращением возможностей для проведения арбитражных сделок отдельными участниками рынка, имеющими возможность проведения валютных операций на российском и иностранных валютных рынках", - подчеркнул ЦБ.

Крупнейшие экспортеры в августе сократили продажу валюты на 1% - до $11,9 млрд по сравнению с $12 млрд в июле, говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август, подготовленном ЦБ.

Отношение чистых продаж валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне 2024 года (эту информацию ЦБ дает с лагом) составило 116%, увеличившись на 8 процентных пунктов (п.п.) относительно мая 2024 года за счет продаж накопленной ранее для выплаты дивидендов валюты.

Стабилизация валютного рынка, наблюдавшаяся в июле, сменилась повторным ростом волатильности в августе, отмечает ЦБ. За месяц официальный курс рубля к доллару США ослаб на 5,6%, биржевой курс рубля к юаню снизился на 1,8%. Ослабление юаня относительно доллара США на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов (ряд участников стали активнее заключать сделки на внебиржевом рынке) и перестройки каналов расчетов в условиях санкций, пояснил регулятор.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 331,4 млрд рублей, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За семь месяцев, по уточненным данным министерства, бюджет был исполнен с дефицитом 1,098 трлн рублей (предварительная оценка Минфина составляла 1,362 трлн рублей). Таким образом, в августе предварительно наблюдался профицит в размере 767 млрд рублей.

Доходы за восемь месяцев были на уровне 23 трлн 028,9 рублей, расходы - 23 трлн 360,4 рублей.

Ненефтегазовый дефицит составил 7,887 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе-августе были на уровне 7,555 трлн рублей, ненефтегазовые - 15,474 трлн рублей.

В первом полугодии, по уточненной оценке Минфина, дефицит составил 602,4 млрд рублей (была учтена информация о суммах, подлежащих зачету в счет налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках механизма ЕНС). Таким образом, в июле дефицит был в размере 496 млрд рублей.

Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $71,18 за баррель, что на 2,06% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,04%, до $67,7 за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в США в августе. Кроме того, данные за предыдущие два месяца были пересмотрены с понижением, что говорит о продолжающемся спаде активности.

Некоторую поддержку рынку оказало решение стран ОПЕК+, участвующих в соглашении о добровольном ограничении добычи, отложить на два месяца наращивание производства нефти, планировавшееся на октябрь. Кроме того, данные Минэнерго США показали резкое снижение запасов в стране на прошлой неделе - на 6,873 млн баррелей.

Минэкономразвития опубликовало данные, согласно которым средний уровень цены нефти Urals за август 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти, - $72,07/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными в начале недели.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель, в июле - $74,01/баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 сентября увеличилась на 7 базисных пунктов - до 18,46% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 4 базисных пункта, до 18,08% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 16,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в пятницу составила 16,89% годовых.