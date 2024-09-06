Банк России, вероятно, повысит ставку до 20% по итогам двух ближайших заседаний - Совкомбанк

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку до 20% по итогам двух ближайших заседаний 13 сентября и 25 октября, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании будет обсуждать три варианта - сохранение ставки 18% и повышение до 19% и 20%, - прогнозирует эксперт. - Если ЦБ сохранит ключевую ставку 18% или повысит до 19%, то вероятно, оставит сигнал о готовности рассмотреть повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Если ЦБ повысит ставку до 20%, то, вероятно, даст нейтральный сигнал о будущих действиях. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода".

Аналитик банка полагает, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года Васильев ожидает снижения ключевой ставки до 14%.

"Мы полагаем, что если ЦБ сохранит ключевую ставку 18%, то в моменте это не окажет значимого влияния на курс рубля, - подчеркивает эксперт. - Если ЦБ повысит ставку до 19-20%, то это может привести к умеренному укреплению рубля. В целом высокая ключевая ставка (18-20%) оказывает поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту)".

На взгляд аналитика Совкомбанка, факторы за и против рубля остаются сбалансированными. В целом рубль был стабилен первые 8 месяцев года, и Васильев ожидает, что рубль останется стабильным недалеко от текущих значений до конца года. В свои прогнозы на третий квартал стратег закладывает средний курс рубля на уровне 12 за юань, 89 за доллар и 97 за евро. В свои прогнозы на четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12,5 за юань, 90 за доллар и 99 за евро.

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