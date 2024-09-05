Рост рынка акций РФ сменился консолидацией у 2620п по индексу МосБиржи, бумаги "Сегежи" подскочили более чем на 20%

Москва. 5 сентября. Рост рынка акций РФ утром в четверг, подогретый со среды позитивными новостями с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ), приостановился на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и отсутствия свежих идей. Индекс МосБиржи консолидируется в районе 2620 пунктов, лидерами роста выступают акции ПАО "Сегежа групп" (+22,2%) на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2621,91 пункта (+0,6%), индекс РТС - 928,79 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составляет 88,9288 руб. (+31,7 копейки).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%) намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ. "Будет увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении доли АФК в Segezha после SPO (сейчас составляет 62,2%). Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что "объем еще дискутируется". Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он.

Также подорожали расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+7,1%), OZON (MOEX: OZON) (+3,4%), акции АФК "Система" (+3,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

ВТБ сохраняет стремление выплатить дивиденды за 2024 год при условии исполнения требований ЦБ по капиталу, окончательное решение примет в январе следующего года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году. ВТБ в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 277,1 млрд рублей и повысил прогноз по таргету на 2024 год до 550 млрд рублей с прежних ожиданий в 435 млрд рублей.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ вошел в зону турбулентности.

"С одной стороны, сейчас идет массовое закрытие среднесрочных "шортов", поскольку рынок достиг обозначенной цели падения 2500-2600 пунктов. С другой, многие пытаются поймать "дно" и начинают среднесрочные покупки, в том числе для усреднения позиций. Однако о развороте говорить рано. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим очень волатильные торги, а вектор движения задаст своими комментариями Банк России 13 сентября, когда примет решение по дальнейшей денежно-кредитной политике", - считает Антонов.

"Мы рекомендуем сохранять повышенную осторожность, даже в случае высокой вероятности продолжения роста в четверг, решения следует принимать обдуманно и с учетом заявлений главы ЦБ РФ Набиуллиной на заседании 13 сентября", - добавил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, у российского рынка есть потенциал восходящей коррекции. Глава ВТБ Костин вновь дал обнадеживающий дивидендный сигнал, подтвердив желание банка осуществлять выплаты, но подчеркнул, что окончательное решение будет принято только в январе следующего года. Дивидендные надежды и высокие процентные ставки в стране могут вывести ВТБ, как и "ТКС Холдинг" из нисходящего тренда во 2-й половине текущего года. В остальном российский рынок остается волатильным и в любой момент может вернуться к снижению, ожидая новых возможных повышений ключевой ставки ЦБ РФ уже на следующей неделе. За рубежом ждут оценок занятости в США за август и подтверждения высокой вероятности снижения процентных ставок в стране в ближайшие месяцы, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов.

"Верхняя часть данного диапазона выглядит наиболее вероятным и сильным уровнем сопротивления, который будет сложно преодолеть в ближайшие дни. Настроения на рынке накануне улучшились, но новых позитивных вводных не появилось. До заседания ЦБ РФ в следующую пятницу мы пока не ожидаем увидеть индекс значительно выше текущих отметок", - считает аналитик.

Накануне на фоне сильного роста биржевого курса юаня по отношению к доллару подскочили на 7,8% "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Также примечательно то, что значительно лучше рынка были акции компаний, которые сильно упали в недавнем прошлом из-за слабых финрезультатов за первое полугодие и высокой долговой нагрузки. Основным фактором их отскока стало закрытие коротких позиций игроками. Сюда можно отнести акции "Сегежи групп", ТМК, "М.Видео" (MOEX: MVID) и АФК "Система", считает Головинов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Средний размер заработной платы в Японии в июле подскочил на 3,6% в годовом выражении, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,1%. Эти данные усилили ожидания, что Банк Японии снова повысит процентные ставки до конца текущего года.

Экономика Южной Кореи во втором квартале сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным расчетам Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются подрасти на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $73,09 за баррель (+0,6% и -1,4% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $69,54 за баррель (+0,5% и -1,6% в среду).

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня. Миэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 МСК.

Нефть резко подешевела с начала недели на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. В итоге Brent и WTI с начала недели потеряли в цене более 5%.

Аналитики Citi считают возможным повышение цен на нефть в ближайшее время в рамках технической коррекции после падения рынка, однако предупреждают, что без продления ОПЕК+ действующих ограничений рынок может потерять уверенность в том, что альянс способен своими действиями удерживать нефть около уровня в $70 за баррель. В этом случае средняя цена Brent в 2025 году будет составлять около $60 за баррель, приводит мнение экспертов Citi Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (+10,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,2%).

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,22 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 4,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,67 млрд рублей на акции ПАО "Сегежа Групп").