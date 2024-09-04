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04 сентября 2024 года 19:29

Рубль в среду упал почти на 5% из-за дефицита валютной ликвидности и снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила

Москва. 4 сентября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, обновил в ходе сессии максимальные отметки со второй половины апреля. Рубль продемонстрировал самое сильное однодневное падение с 20 июня в условиях дефицита валютной ликвидности и объявленного снижения продажи валюты ЦБ в сентябре до 0,2 млрд руб. с 7,28 млрд руб. в августе.

Курс юаня в 19:00 мск составил 12,69 руб., что на 57,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань рос до 12,9 впервые с 19 апреля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 сентября на 31,7 копейки, до 88,9288 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,04 копейки, до 98,0725 руб./EUR1.

Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 172,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 7 раз больше, чем дневной объем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., в сумме 24,65 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 162 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 6 сентября по 4 октября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день).

Дефицит юаней на российском рынке сохраняется, ситуация остается острой, перспектив для ее улучшения пока не наблюдается, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка (MOEX: SBER) Тарас Скворцов.

"Что касается ситуации на рынке в целом, то мы ее можем оценивать по динамике ставок. И мы видим, что ставки, они особенно к концу месяца скачут до очень больших значений. Они превышают даже ставки в рублях, причем в несколько раз, в два раза, например. И это, очевидно, говорит о том, что проблема остается острой", - сообщил Скворцов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Конечно, спасибо регулятору, потому что он периодически выходит на рынок, и за счет увеличения лимита свопов помогает этот пожар тушить. Но на систематической основе пока дефицит остается, и уровень ставок за год, например, вырос довольно сильно", - отметил он. "Ожидать, что в ближайшее время ситуация станет намного лучше, я бы не стал", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка.

С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 2,5 процентного пункта, процентная ставка по рублям установлена на уровне ключевая ставка минус один процентный пункт. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в безадресном режиме. Заключение сделок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 мск, исходя из равномерного распределения максимального дневного лимита между установленными временными интервалами.

Валютные свопы Банка России по продаже иностранной валюты за рубли с последующей ее покупкой направлены на помощь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам, а также на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 3 сентября (данных на 4 сентября пока не было). В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик ПСБ Денис Попов, во вторник дефицит юаней на рынке сохранялся, поэтому вчера ЦБ через свопы вновь предоставил банкам 30 млрд юаней - после 35 млрд юаней в пятницу и понедельник.

"Дефицит юаней достаточно устойчив. Ситуация усугубляется аккумуляцией юаневой ликвидности крупными участниками рынка. Так, вчера Роснефть завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд юаней. Возможно, что некоторые крупные банки также проявляют повышенный спрос на юаневую ликвидность. С пятницы (6 сентября) ситуацию может усугубить еще один фактор: ежедневный объем продаж юаней Банком России будет снижен с 7,3 до 0,2 млрд рублей на фоне повышения покупок иностранной валюты Минфином, в рамках бюджетного правила (8,2 млрд руб. в день с 6 сентября по 4 октября). Спрос на валюту в ближайшее время останется высоким и со стороны импортеров. Таким образом, предпосылки для дальнейшего ослабления курса рубля сохраняются. Сегодня курс уже протестировал нашу цель на сентябрь (12,5 руб. за юань). Не исключаю в краткосрочной перспективе как минимум локального смещения котировок в диапазон 12,5-13 руб. за юань", - отмечает Попов.

"После нескольких дней плавного снижения, обусловленного завершением налогового периода августа, рубль очень сильно упал на торгах в среду. В моменте пара "юань-рубль" росла до отметки 12,9 руб./юань, что стало ее новым максимумом с 19 апреля. По сравнению со вчерашним закрытием рубль на минимуме слабел на 6,5%, при этом его активное падение началось с первых минут торгов. На старте сессии участники рынка отыгрывали резкое падение цен на нефть - по итогам вторника ее котировки упали так сильно, что полностью растеряли весь рост этого года. Негативное влияние на рубль оказало и продолжающееся снижение в валютной секции Московской биржи юаневой ликвидности. К тому же, сегодня стало известно, что в сентябре объем продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила снизится с августовских 7,3 млрд руб. в день до 0,2 млрд руб. в день в сентябре. Это произойдет с учетом притока дополнительных нефтегазовых доходов, объем которых Минфин РФ оценивает в 162 млрд руб., однако надо отметить, что сентябрьское падение на рынке нефти может в дальнейшем в полной мере нивелировать эти поступления", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,1% с 16,8% в июле, на 2025 год - до 16,1% с 15%, на 2026 год - до 11,5% с 10,6%, на 2027 год - до 8,6% с 8%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки выросла до 8% с 7,5% ранее.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повышен до 3,6% с 3,2%. Ожидания аналитиков по инфляции на текущий год тоже выросли - до 7,3% с 6,5%. Прогноз по росту ВВП на 2025 год остался на уровне 1,7%, на 2026 год повышен до 1,9% с 1,7%, на 2027 год - до 2% с 1,8%.

Прогноз по инфляции на 2025 год повышен до 4,8% с 4,5%, на 2026 и 2027 годы он составляет 4%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,4 рубля (90,1 рубля в июле), в 2025 году - 94,4 рубля (95 рублей ранее), в 2026 году - 96,4 рубля (97,2 рубля ранее). В 2027 году - 98,9 рубля (прогноз не изменился).

Результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина. Опрос проводился 30 августа - 3 сентября 2024 года.

Падение цен на нефть возобновилось вечером в среду, котировки обновляют минимумы с конца прошлого года на опасениях, что предложение топлива на мировом рынке начнет расти в период ослабления спроса.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 0,65%, до $73,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,74%, до $69,81 за баррель.

Во вторник котировки Brent упали на 4,9%, WTI - на 4,4%, обновив минимальные значения с середины декабря прошлого года на ожиданиях восстановления добычи в Ливии и увеличения поставок со стороны ОПЕК+.

Стабилизация и восстановление цен на нефть возможны только после того, как рынок увидит улучшение макроэкономических данных из Китая, полагают аналитики рынка энергоносителей. Поддержку котировкам также могут оказать снижение процентных ставок в Северной Америке и Европе и продление ограничений на добычу в странах ОПЕК+.

Трейдеры полагают, что Ливия может в ближайшее время возобновить добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 сентября упала на 31 базисный пункт - до 18,29% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 18% годовых, версия на три месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 16,93% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в среду составила 16,85% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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