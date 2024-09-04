Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 4 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта, подорожав до 71,48% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,02% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 66,91% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,35% от номинала (доходность - 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов, до 71,69% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов и составила 25,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 230 базисных пунктов - до 65,07% от номинала (доходность опустилась на 148 базисных пунктов - до 20,76% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 2 базисных пункта - до 67,3% от номинала (их доходность осталась на уровне 14,37% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 5 базисных пунктов - до 66,74% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренный рост в ожидании публикации в США важной макроэкономической статистики позже на этой неделе, а также снижения базовой процентной ставки ФРС на заседании в сентябре.

Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца - до $78,8 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это максимум более чем за два года. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Между тем ключевым событием для мировых рынков на этой неделе станет отчет о состоянии рынка труда США в августе, который будет опубликован в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на снижение безработицы до 4,2% с 4,3% в июле, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс.

Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%.