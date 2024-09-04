ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 280 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7% (до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей), сообщается в пресс-релизе биржи, констатируют эксперты банка. По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1% (со 128 трлн рублей). В январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 22,8% (до 963,4 трлн рублей с 784,4 трлн рублей).

"Ожидаемо из-за роста ставки ЦБ РФ и отсутствия очевидной перспективы ее снижения в ближайшее время наибольшее снижение динамики показали рынок акций и рынок облигаций в отличие от денежного рынка, где фиксируется рост в августе на 26,3% г/г. В объеме торгов на Московской бирже денежный рынок занимает уже 77%, по данным на август. Диверсификация позволяет бирже чувствовать себя достаточно неплохо и во время коррекции на фондовом рынке, плюс она заметно выигрывает от высокой ставки в части процентных доходов, - указывают аналитики ПСБ. - Из-за влияния санкций второе полугодие для эмитента может быть хуже, однако компания способна достичь нашего ориентира по чистой прибыли по итогам года в 72 млрд руб. По-прежнему верим в ее интересный "инвесткейс" и сохраняем целевую цену на горизонте двенадцати месяцев на уровне 280 рублей".

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