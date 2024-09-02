Индекс RGBI может обновить годовые минимумы в ближайшее время - Freedom Finance Global

Индекс государственных облигаций России (RGBI) с высокой вероятностью обновит годовые минимумы в ближайшее время, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Индекс опустился ниже 103 пунктов впервые с 30 июля на фоне изменения ожиданий в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики (ДКП), предполагающих повышение ключевой ставки по итогам заседания Банка России 13 сентября. Снижение до наименьших значений за год означает повышение доходности облигаций федерального займа (ОФЗ), которое стимулируется ужесточением ДКП, - указывает эксперт в обзоре. - С высокой вероятностью в обозримой перспективе RGBI обновит годовые минимумы. В случае повышения ставки сразу на 200 б.п. не исключаем ухода бенчмарка к 99 пунктам, как это было в марте 2022 года, когда ставку экстренно подняли до 20% годовых. В результате на следующих аукционах Минфин доходность долгосрочных ОФЗ-ПД с рекордных 16,16%, зафиксированных на прошлой неделе, может подняться в диапазон 16,55-16,75% годовых. Это выглядит хорошей возможностью для инвестиций на длительном горизонте под высокий двузначный процент. В результате можно прогнозировать продолжение снижения российского фондового рынка, так как все большее количество институциональных инвесторов предпочтет переложить капитал из акций в ОФЗ".

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