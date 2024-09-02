Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 90-92 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 90-92руб./$1, для пары рубль/евро - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Условия жесткой ДКП российского регулятора по-прежнему на стороне рубля, - отмечает эксперт. - Тем временем его поддержка в форме традиционных налоговых выплат завершена. Вновь повысился интерес к обсуждению перспектив внедрения цифрового рубля, который, как заявил регулятор, лишь поспособствует снижению стоимости расчетов, а также повышению доступности финансовых услуг. В фокусе мирового рынка - траектория движения ставки Федрезерва, от которой ожидают понижения уже в следующем месяце на фоне снижения заявок по безработице, а также увеличения по предварительным оценкам ВВП США во втором квартале 2024 года. Между тем в некоторых странах Еврозоны отмечается снижение инфляции, что играет не на стороне курса евро, поскольку оптимистичная статистика может поспособствовать смягчению ДКП со стороны ЕЦБ и снижению ключевых ставок".

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