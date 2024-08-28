Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на снижении активности экспортеров после уплаты налогов

Москва. 28 августа. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в основном уже завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,8425 руб., что на 4,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 28 копеек, до 90,45 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 99 копеек, до 99,65 руб./EUR1.

"Вчера биржевой курс юаня прервал откат к минимумам конца июня, сумев оттолкнуться от отметки 11,65 руб. на фоне некоторого сокращения торговой активности, отражающей, видимо, более сдержанные продажи экспортеров. Отметим, что некоторую поддержку валютным курсам оказал и внешний фон: фьючерс на Brent скорректировался после бурного трехдневного роста и отступил под отметку $80 за баррель, пара "евро-доллар" также не смогла пойти выше, перейдя к проторговке района 1,115. Сегодня - выплата налогов, что инерционно способно удерживать курс у текущих уровней, ориентиром на сегодня вижу диапазон 11,7-11,9 руб./юань. Ближе к концу этой - в начале следующей недели жду возврата курса биржевого юаня в зону 12+ руб./юань - традиционное снижение после выплат навеса предложения со стороны экспортеров, как мы рассчитываем, позволит курсу юаня подрасти", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"На Московской бирже во вторник пара "юань-рубль" выросла на 1%, поднявшись до 11,8 руб. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате к окончанию дня пара "юань-рубль" может сделать существенный шаг к отметке 12 руб.", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $78,39 за баррель, что на 1,46% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,62%, до $74,31 за баррель.

Нефтяной рынок снизился накануне впервые за четыре сессии. Цены не смогли пробить ключевые уровни сопротивления в понедельник, что и спровоцировало их падение, отмечают аналитики ANZ Research.

Тем не менее, геополитические факторы по-прежнему обеспечивают поддержку рынку, говорится в обзоре ANZ, который цитирует The Wall Street Journal. Эксперты отмечают как события в Ливии, так и ситуацию вокруг Израиля.

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. В результате производство в стране упало более чем вдвое - до 400 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. До понедельника объемы добычи нефти в Ливии составляли порядка 1 млн б/с.

Израиль и "Хезболла", обменявшиеся ударами друг по другу в минувшие выходные, дали понять, что не намерены продолжать их, однако нефтяной рынок по-прежнему опасается разрастания конфликта в регионе и соответствующих рисков для поставок сырья, отмечают в ANZ.