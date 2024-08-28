Цены рублевых корпбондов в среду останутся под умеренным давлением продаж

Москва. 28 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду останутся под умеренным давлением продаж на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на ближайших заседаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,02-0,2% в ожидании отчетности Nvidia за второй квартал и на статданных по американской экономике. Индекс Dow Jones (+0,02%) установил новый исторический максимум.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Производитель графических процессоров Nvidia обнародует квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов. Аналитики полагают, что выручка компании в апреле-июне выросла более чем в два раза, что все равно будет замедлением по сравнению с первым кварталом, когда показатель подскочил более чем втрое.

Тем временем, в Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Как стало известно во вторник, инфляция в Австралии замедлилась до 3,5% в июле после роста на 3,8% в июне благодаря снижению цен на электроэнергию. В то же время темпы роста потребительских цен в стране остаются выше целевого диапазона, составляющего 2-3%.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США (выйдут в четверг) и отчет о доходах и расходах американцев за июль (выйдет в пятницу), включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

На нефтяном рынке утром в среду цены консолидируются после коррекционного снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК в среду составила $79,57 за баррель (+0,03% и -2,3% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $75,55 за баррель (+0,04% и -2,4% во вторник).

Снижение котировок сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность между Израилем и движением "Хезболла", а также новости о сокращении добычи в Ливии.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается несмотря на объявленную приостановку.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США о запасах сырья выйдет в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 августа возросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,62 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,461 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,08% и составил 104,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 915,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах понижения оказались облигации "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-0,74%), "СистемаАФК-1Р-11-боб" (-0,63%) и "Самолет ГК-БО-П12" (-0,59%), а в лидерах роста - облигации "АИЖК-001P-02R" (+0,85%), "СистемаАФК-1Р-12-боб" (+0,15%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания "Бизнес альянс" 29 августа начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут ежемесячными и переменными, формула их определения такова: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред. Для 1-13-го купонов спред составит 5,5% годовых, 14-28-го - 4,5% годовых, 28-42-го - 3,5% годовых.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) предварительно 18 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста №8. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

СФО "СБ Секьюритизация" зафиксировало объем размещения облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А в размере 9,5 млрд руб. (при планируемом объеме до 12 млрд руб.) и повысило ориентир ставки 1-го купона с около 18,80% годовых до 20,00% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 21,91% годовых. Дата погашения займа - 26 августа 2033 года (срок обращения - около девяти лет) с амортизацией. Длительность 1-го купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные. Сбор заявок проходит до 15:00 МСК 29 августа. Техразмещение бондов класса А, а также класса Б объемом до 3 млрд рублей запланировано на 30 августа. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк (MOEX: SBER).