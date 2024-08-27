Рынок акций РФ во вторник возобновил снижением вслед за нефтью, индекс МосБиржи просел к 2730п

Москва. 27 августа. Попытки рынка акций РФ продолжить подъем утром во вторник завершились новыми распродажами из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающей после роста нефти (Brent опустилась к $80 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов после утреннего роста до 2800 пунктов. Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-4,7%) и "Норникеля" (-4,2%), подросли на дивидендных новостях акции "Газпром нефти" (+2,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2730,38 пункта (-1,2%, максимум сессии - 2800 пунктов), индекс РТС - 940,23 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составил 91,4807 руб. (-29,38 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-4,7%), "Норникеля" (-4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4%, до 52,12 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,8% и -6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить за первое полугодие 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов, говорится в сообщении компании (текущая дивдоходность составляет 4,8% годовых - ИФ). Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 млрд рублей.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,4%, до 670 рублей), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, сообщил эмитент. Заочное собрание для утверждения выплаты промежуточных дивидендов назначено на 30 сентября. Список лиц для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 14 октября.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли. Новая рекомендация также соответствует этому уровню. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 328,5 млрд руб.

Аналитики инвесткомпаний и банков ожидали, что размер дивидендных выплат "Газпром нефти" за первое полугодие 2024 года мог в среднем составить 51,8 руб. на акцию, свидетельствует консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок экспертов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, после невероятного позитива на рынках в начале недели, когда индекс МосБиржи вырос на 3,8%, логично было бы ожидать технического отката с фиксацией доходностей в ряде бумаг. Однако во вторник рынок не сразу определился с дальнейшим движением: утром все еще преобладали "быки", но далее их силы начали угасать и рынок скатился в "минус".

Основные продажи логично начались с лидеров из "народного портфеля" - бумаг Сбербанка, "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа". Несколько поддерживали рынок такие компании, как ЦИАН (MOEX: CIAN), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) - компании, связанные с материальными активами - недвижимостью и золотом. В случае с ЦИАН позитив был связан с процессом редомициляции.

"В целом не стоит делать выводов по одному торговому дню. На рынке сохраняется давление высоких доходностей со стороны консервативных инструментов, и рано говорить о перетоке денежных средств обратно в акции и вообще в рисковые инструменты. Также можно отметить отсутствие фундаментальных факторов для роста рынка и приближение очередного заседания ЦБ РФ, на котором не исключено очередное ужесточение политики регулятора. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 августа - 2700-2750 пунктов", - полагает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи вновь ушел ниже 2750 пунктов, среднесрочная нисходящая динамика остается актуальной. Основной причиной снижения рынка остается жесткая монетарная политика ЦБ РФ. Локально на котировки оказывают давление снижающаяся нефть и ряд других сырьевых товаров.

Во вторник вышел ряд корпоративных отчетов, в частности, от "Акрона" (MOEX: AKRN), "Группы Астра" (MOEX: ASTR) и ПАО "Полюс". Акции "Астры" и "Акрона" на этом фоне подросли вразрез с общей динамикой рынка.

Нефть Brent опустилась к $80 за баррель. Локальная коррекция вниз обусловлена значительным ростом цен на нефть накануне. На относительно высоком уровне котировки удерживает закрытие всех нефтяных месторождений, расположенных на востоке Ливии, и приостановка экспорта топлива из этой страны. Также сохраняются геополитические риски обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, полагает Федосов.

Как отмечает генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков, оперативная статистика по 50 крупнейшим ПИФам акций (с активами 338 млрд руб., что составляет более 90% от совокупных активов всех ПИФов акций) показывает, что с 1 по 26 августа отток средств составил 7,5 млрд руб. При сохранении тенденции август 2024 года может оказаться месяцем рекордных оттоков за всю историю российского рынка коллективных инвестиций.

"Акции в настоящий момент проигрывают по привлекательности инструментам денежного рынка. Например, в июле в ПИФы акций приток средств составил 2,9 млрд руб., а в фонды денежного рынка - 62,7 млрд руб. На фоне повышения ставки ЦБ до 18% перекладка из акций в депозиты и облигации с плавающей ставкой только усилилась. Помимо невозможности обеспечить конкурентоспособную доходность, российские компании начали демонстрировать слабую отчетность, что также не способствует активизации покупателей. Тем не менее, говорить о завершении оттока из акций можно в случае, когда он будет на порядок больше", - считает эксперт.

Таким образом, запрет ЦБ РФ на продажи акций, купленных у нерезидентов с дисконтом на западных площадках, вряд ли остановит снижение российского фондового рынка, полагает Третьяков.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 просел на 0,2%, FTSE, DAX растут на 0,2-0,4%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,03-0,2%).

Правительство Японии будет пристально следить за последствиями ожидаемого снижения базовой процентной ставки в США, заявил во вторник министр финансов страны Сюнъити Судзуки. По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой может сказаться на японской экономике различными способами, в том числе за счет влияния на внешний спрос и инфляцию.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле увеличилась на 3,6% относительно того же периода прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,76 млн).

ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего во вторник окончательные данные. Результат совпал с предварительной оценкой. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее пересмотра.

Индекс потребительского доверия в США в августе составил 103,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены корректируются вниз после скачка более чем на 3% накануне на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $80,1 за баррель (-1,6% и +3,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $76,06 за баррель (-1,7% и +3,5% в понедельник).

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-9,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-6,3%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,6%).

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,2%) (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга по МСФО в I полугодии составила 6,3 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль упала в 4,9 раза - до 259 млн рублей. Как пояснили "Интерфаксу" в "ВУШ Холдинге", на балансе компании находится большая часть денежных средств в валюте, и укрепление рубля привело к отрицательной переоценке. Без учета влияния курсовых разниц чистая прибыль составила 616 млн рублей, снизившись на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Основная причина снижения прибыли - рост процентных расходов и амортизация парка СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ), пояснили в компании.

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-3,5%) во II квартале 2024 года получило 13,3 млн рублей чистого убытка против чистой прибыли в размере 171 млн рублей за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 13,2% - до 13,7 млрд рублей.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,2%) в первом полугодии 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 3,186 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "ЦИАН" (-2,7%) - Cian Technology Ltd - подала документы на регистрацию в САР Калининградской области и ожидает, что этот процесс завершится в начале октября 2024 года. В опубликованном во вторник пресс-релизе "Циан" говорится, что после завершения редомициляции Cian Technology планирует получить статус МКПАО и до конца года рассчитывает запустить новую оферту на обмен бумаг для миноритариев компании.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,6%) в апреле-июне 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 428,135 млн рублей, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-1,8%) во втором квартале 2024 года увеличило чистый убыток в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,524 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-1,3%) во II квартале 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,169 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,2%) во II квартале 2024 года получило чистый убыток в размере 187,782 млн рублей против чистой прибыли в 296,234 млн рублей во II квартале 2023 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Совет директоров МКПАО "МД Медикал груп инвестментс" (-1%) (MDMG (MOEX: MDMG)) на заседании 28 августа рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах, говорится в сообщении компании. Ранее гендиректор компании Марк Курцер заявлял, что МДМГ планирует в 2024 году вернуться к практике выплаты дивидендов дважды в год. Финансовый директор компании Ия Лукьянова в начале августа говорила, что менеджмент будет предлагать направлять на дивидендные выплаты по 60-75% чистой прибыли в зависимости от потребности в капзатратах. Ранее компания уже выплатила дивиденды за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Выплата дивидендов осуществлена в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+5,6% и +3,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+5,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,7%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+4,2%), МКПАО "Юнайтед медикал груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+2,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+2,6%).

МТС-банк (MOEX: MBNK) (+1,8%, до 1721 рубля) во II квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 30% в годовом выражении, до 3,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка за первое полугодие показала рост на 32,3% год к году - до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,3%.

Кроме того, МТС-банк подтвердил планы выплатить первые дивиденды по итогам 2024 года, то есть в 2025 году, заявил председатель правления МТС-банка Илья Филатов. "С дивидендами не планируем раньше 2025 года. Мы как часть большой группы будем платить дивиденды по результатам 2024 года, здесь какой-то промежуточной выплаты мы не ожидаем", - сказал Филатов во время звонка с инвесторами. МТС-банк, согласно дивидендной политике, планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО.

Выручка ПАО "Группа Астра" (+1,3%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) в I полугодии 2024 года выросла до 4,9 млрд рублей, что на 58% больше показателя за аналогичный период прошлого года (3,1 млрд рублей), говорится в сообщении компании. При этом объем отгрузок (управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки по РСБУ, не учитывающий премии за достижение определенного объема продаж и не включающий НДС) составил 5,53 млрд рублей, что на 64% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль "Группы Астра" выросла до 1,4 млрд рублей с 1,16 млрд рублей в I половине прошлого года.

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+0,8%) (прежнее название - "МРСК Урала", входит в группу "Россети" (MOEX: FEES)) в апреле-июне 2024 года сократило чистую прибыль по МСФО на 0,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 3,97 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 6,1%, до 25,85 млрд рублей.

"Акрон" (+0,5%) в I полугодии сократил EBITDA по МСФО на 15% к аналогичному периоду прошлого года, до 31,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Уровень рентабельности по EBITDA снизился до 33% с 42% годом ранее. Выручка группы выросла на 9%, до 95,7 млрд рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 2%, до 18,7 млрд рублей.

В I полугодии "Акрон" выкупил у банков-партнеров 40% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта калийного ГОКа в Пермском крае) за 34,6 млрд рублей, говорится в отчете. В связи с этим чистый долг "Акрона" вырос до 93,2 млрд рублей по сравнению с 25,1 млрд рублей на конец 2023 года. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился с 0,37х до 1,48х.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+0,8%) во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 8,3 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 6,7% (до 27 млрд рублей), показатель EBITDA увеличился на 25,8% (до 15,6 млрд рублей). В январе-июне 2024 года компания получила 18,99 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка возросла на 12,2% (до 60,1 млрд рублей), показатель EBITDA увеличился на 24,4% (до 33,1 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,05 млрд рублей (из них 10,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,2 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").