Рынок акций РФ утром поднялся к 2780п по индексу МосБиржи во главе с "Газпром нефтью"

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем вечерней сессии понедельника на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (Brent торгуется выше $81 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов. Лидируют в росте акции "Газпром нефти" (+4,6%) на новостях о планах компании выплатить промежуточные дивиденды за полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2779,66 пункта (+0,6%), индекс РТС - 954,14 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 91,7745 руб. (+17,33 копейки).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+4,6%, до 684,4 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

"Газпром нефть" раскрыла информацию, что совет директоров в понедельник назначил заседание с рассмотрением вопросов о размере рекомендованных дивидендов и созыве собрания для их утверждения. Пока компания раскрыла только анонс заседания, а не его итоги.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 328,5 млрд руб. С учетом уже опубликованных полугодовых результатов выплаты могут составить около 52 рублей на акцию.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Solidcore (MOEX: POLY) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", утром во вторник восстановление рынка акций РФ продолжилось после сильного закрытия торгов в понедельник, индекс МосБиржи в ближайшее время может протестировать снизу отметку 2800 пунктов. Тем не менее, для сохранения позитивных настроений нужны дополнительные факторы в виде ослабления рубля либо ралли в нефти. На горизонте нескольких месяцев вероятность роста российского рынка пока высокая. В США из важных событий этой недели можно выделить публикацию квартального отчета Nvidia в среду, а в четверг и пятницу выйдут данные по ВВП и расходам на личное потребление (PCE), напомнили эксперты "БКС МИ".

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, давление на азиатские рынки оказывают геополитические опасения. Растущая напряженность на Ближнем Востоке, связанная с перестрелками между Израилем и ливанской "Хезболлой", а также заявление правительства восточной части Ливии о закрытии всех нефтяных месторождений способствуют росту цен на нефть.

В то же время инвесторы с нетерпением ждут отчета о прибылях и убытках Nvidia, который будет опубликован в среду. Прогнозы аналитиков относительно потенциального роста компании могут существенно повлиять на рынок.

Рынок акций РФ с начала недели растет на фоне решения ЦБ РФ усилить контроль над переводом российских акций из-за рубежа, что может предотвратить их массовую распродажу, полагает эксперт. Ближайшие торговые сессии могут продемонстрировать влияние нерезидентов на российском рынке. Если действия ЦБ РФ окажутся эффективными в купировании данной проблемы, то можно будет увидеть достаточно быстрое восстановление российского рынка. Ближайшая цель роста по индексу МосБиржи - 3000 пунктов, считает Кабаков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов.

"Вполне вероятно, что в начале торгов индекс протестирует верхнюю границу диапазона, однако потом может последовать небольшая коррекция и сегментация спроса. Допускаем небольшое снижение акций "НОВАТЭКа" и "Газпрома". В то же время ожидаем сохранения спроса на бумаги Сбербанка, которые по-прежнему отстают от рынка", - считает он.

Основной причиной роста рынка в начале недели стало новое предписание ЦБ РФ, которое закрыло возможность по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Этим пользовались нерезиденты из недружественных стран, что создавало навес в акциях. Помимо прочего, немаловажную роль сыграло закрытие коротких позиций. Причины для восстановления акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа" есть, но состоявшийся в понедельник рост выглядит избыточным. "Гэпом" вверх из нисходящего канала вышли бумаги "ЛУКОЙЛа". Учитывая силу акций в предыдущие дни, что ярко контрастировало с откатом рынка, инвесторы, вероятно, ждут отчетности НК за первое полугодие, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержка рынка акций РФ в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла - индекс МосБиржи в начале недели отскочил выше 2760 пунктов. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумагами, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года и учитывались на счетах депо доверительных управляющих.

Котировки нефти Brent вернулись к отметкам выше $80 за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

В США накануне вырос индекс акций Dow Jones (+0,2%), обновив максимум, при этом просели S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,9%).

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего в Джексон-Хоуле в пятницу, утвердили трейдеров во мнении, что американский ЦБ уменьшит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал в июле максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США. Этот показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,2%).

Правительство Японии будет пристально следить за последствиями ожидаемого снижения базовой процентной ставки в США, заявил во вторник министр финансов страны Сюнъити Судзуки. По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой может сказаться на японской экономике различными способами, в том числе за счет влияния на внешний спрос и инфляцию.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле увеличилась на 3,6% относительно того же периода прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,76 млн).

ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего во вторник окончательные данные. Результат совпал с предварительной оценкой. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее пересмотра.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно просели после скачка более чем на 3% накануне на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $81,29 за баррель (-0,2% и +3,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $77,16 за баррель (-0,3% и +3,5% в понедельник).

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+9,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,8%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+5,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,4%).

МТС-банк (MOEX: MBNK) (+4,5%, до 1767 рублей) во II квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 30% в годовом выражении, до 3,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка за первое полугодие показала рост на 32,3% год к году - до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,3%.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%) во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 8,3 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 6,7% (до 27 млрд рублей), показатель EBITDA увеличился на 25,8% (до 15,6 млрд рублей). В январе-июне 2024 года компания получила 18,99 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка возросла на 12,2% (до 60,1 млрд рублей), показатель EBITDA увеличился на 24,4% (до 33,1 млрд рублей).

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+1,5%) во II квартале 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,169 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО.

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+0,5%) во II квартале 2024 года получило 13,3 млн рублей чистого убытка против чистой прибыли в размере 171 млн рублей за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 13,2% - до 13,7 млрд рублей.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+1,3%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) в I полугодии 2024 года выросла до 4,9 млрд рублей, что на 58% больше показателя за аналогичный период прошлого года (3,1 млрд рублей), говорится в сообщении компании. При этом объем отгрузок (управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки по РСБУ, не учитывающий премии за достижение определенного объема продаж и не включающий НДС) составил 5,53 млрд рублей, что на 64% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль "Группы Астра" выросла до 1,4 млрд рублей с 1,16 млрд рублей в I половине прошлого года.

Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (+0,9%) (MDMG (MOEX: MDMG)) на заседании 28 августа рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах, говорится в сообщении компании. Ранее гендиректор компании Марк Курцер заявлял, что МДМГ планирует в 2024 году вернуться к практике выплаты дивидендов дважды в год. Финансовый директор компании Ия Лукьянова в начале августа говорила, что менеджмент будет предлагать направлять на дивидендные выплаты по 60-75% чистой прибыли в зависимости от потребности в капзатратах. Ранее компания уже выплатила дивиденды за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Выплата дивидендов осуществлена в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,2%), ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (-2,6%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%).

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,3%) (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга по МСФО в I полугодии составила 6,3 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль упала в 4,9 раза - до 259 млн рублей. Как пояснили "Интерфаксу" в "ВУШ Холдинге", на балансе компании находится большая часть денежных средств в валюте, и укрепление рубля привело к отрицательной переоценке. Без учета влияния курсовых разниц чистая прибыль составила 616 млн рублей, снизившись на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Основная причина снижения прибыли - рост процентных расходов и амортизация парка СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ), пояснили в компании.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-0,3%) во II квартале 2024 года получило чистый убыток в размере 187,782 млн рублей против чистой прибыли в 296,234 млн рублей во II квартале 2023 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,87 млрд рублей (из них 1,89 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,36 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,25 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).